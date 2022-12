Pilar Rubio: "'Ninja Warrior' es un programa impredecible y muy divertido"

'Ninja Warrior' es uno de los formatos de mayor éxito en el mundo que se emite en EEUU con más de 6 millones de espectadores. Los espectadores de Inglaterra, Alemania, Francia, Suecia y Dinamarca también disfrutan de este programa que muy pronto podrá verse en Antena 3.

La III edición del FesTVal de Primavera, que se celebra esta semana en Burgos, ha sido el lugar escogido para presentar a los medios el nuevo programa que muy pronto se verá en la cadena de Atresmedia.

Pilar Rubio y Arturo Valls en la presentación de 'Ninja Warrior' | Objetivo TV

"Son pruebas relacionadas con el físico, en cada prueba tiene que usar una parte de tu cuerpo, también es importante la destreza y la estrategia del participante", explica Carlos Recio, subdirector de programas de Entretenimiento de Atresmedia durante la rueda de prensa.

"Hemos hecho cosas de mucha altura... Y hasta ahí puedo leer", ha contado Arturo Valls, dejándonos con ganas de ver más de 'Ninja Warriors'. "A nosotros nos hace falta poco para animarnos", ha confesado Pilar Rubio entre risas. Junto a Manolo Lama, son los presentadores de este formato en el que los participantes se pondrán al límite y se restarán a ellos mismos.

"Es una competición deportiva, si hay caídas, el humor se lo saco yo, no porque la caída sea graciosa, porque hay hostiejas que no veas..." ha contado Valls. Pilar Rubio mostrará a los espectadores el lado humano de los concursantes: "Cada uno tiene un motivo para concursar y por eso es importante conocer la historia que hay detrás de cada uno. Con este programa he llorado mucho".