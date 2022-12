Los Javis producen 'Terror y Feria', la nueva serie de miedo de Benja de la Rosa para Flooxer

¿Por qué la madre de una niña poseída no puede ser una folklórica en horas bajas? ¿O una ex actriz del destape? ¿Por qué no puede haber un poltergeist en Zamora? ¿Por qué un espíritu no puede ser transexual?

Flooxer vuelve a confiar en los Javis para desarrollar sus proyectos más ambiciosos. 'Terror y Feria' es el primero producido íntegra y exclusivamente por Javier Ambrossi y Javier Calvo y dirigido por Benja de la Rosa, un proyecto de ficción que mezcla el terror con la comedia cañí y el folklore más icónico.

Una especie de 'Black Mirror' pero con el espíritu de John Waters, Alfred Hitchcock, La Veneno y Chicho Ibáñez Serrador llega esta nueva temporada de la mano de 'Terror y Feria'.

En su reparto se encuentran Antonio Pagudo, Secun De la Rosa, Angy Fernández, Sandra Escacena, Eloi Costa, Itziar Castro, Brays Efe, Soy una pringada, Estefania De los Santos, Jimmy Castro y Mariona Terés, entre otros numerosos cameos y sorpresas.

Todos los capítulos de la serie estarán disponibles en Atresplayer.