Teresa Fernández-Valdés, sobre su Medalla de Honor en el MIPTV: "Hay que dar mayor visibilidad a las mujeres"

La productora Teresa Fernández-Valdés, detrás de series como 'Fariña' o 'Velvet', se ha convertido en la primera española en recibir una medalla de honor del MIPTV de Cannes, galardón que recibe como "un premio a la industria española", reconocida al fin en la pantalla internacional. "No hemos tenido que renunciar a nuestra identidad para que nos reconozcan. Ahora, el siguiente paso será ser más ambiciosos con nuestros proyectos", ha dicho la premiada, productora ejecutiva de Bambú.

Teresa Fernández-Valdes recoge su Medalla de Honor en el MIPTV | EFE

Elegida como una de las 20 mujeres más poderosas de la televisión por la revista The Hollywood Reporter, Fernández-Valdés se describe como una pieza más de una industria que ha conseguido imponerse con credibilidad como un exportador de ficción con títulos como 'Gran Hotel' o 'Velvet'. "Hasta ahora, todo el que quería hacer contenido debía parecerse a los estadounidenses y lo que hemos descubierto es que la globalización no ha pasado por que todos contemos la misma historia, sino por conectar con las emociones desde la identidad local", ha reivindicado.

Tras la globalización de las series españolas, el próximo reto será entrar en la industria estadounidense que lleva las riendas hasta ahora. La distancia de presupuesto es aún enorme y esto incide directamente en la originalidad o los riesgos que España puede asumir en sus ficciones. Según Fernández-Valdés, una temporada española puede costar hasta 7 u 8 millones de euros, mientras en Estados Unidos "un estudio cualquiera desembolsa 12 millones de dólares en un piloto".

Fernández-Valdés estudió periodismo en Madrid, realizó un máster en producción y gestión audiovisual y después probó suerte en Galicia con una productora local dirigida por su actual socio, Ramón Campos. Los comienzos son difíciles pero ella asume sus fracasos con orgullo, como 'Guante Blanco' que fue incluso retirada de emisión. Tras varios baches llegaron éxitos como 'Velvet': "Nos dicen que hemos crecido muy rápido, pero es el mercado el que avanza a pasos agigantados. La tecnología ha influido mucho a la hora de facilitar que todo el mundo consuma contenido".

Las productoras ya no necesitan centrarse en el público español, ya que la serie puede recoger mucho éxito a nivel internacional, como es el caso de 'La Casa de Papel' (producida por Atresmedia y Vancouver Media), que la premiada menciona toda una referencia. Fernández-Valdés de 38 años es la primera española en recibir una medalla de honor del MIPTV y confiesa que no ha sentido discriminación ni obstáculos en su carrera por el hecho de ser mujer, pero se muestra escéptica por la composición final de los cuatro premiados de este año: "Hay tres hombres y yo. Cuando me ocurren estas cosas me da por pensar que en ese cartel podría estar yo o podría estar mi socio, Ramón, pero como ya tenían tres hombres pues yo cumplo la cuota".

A pesar de la amplia presencia de mujeres en puestos directivos, Fernández-Valdés ha señalado que los cargos más altos de los grupos mediáticos siguen ocupados por hombres, "quizás por una cuestión de generaciones". "No lo digo con ningún dolor, estoy muy contenta con este premio, pero todavía estamos trabajando en el reconocimiento de las mujeres, que ya están ahí, simplemente hay que darles mayor visibilidad", ha asegurado.