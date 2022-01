Mj Rodriguez ('Pose') habla tras convertirse en la primera mujer trans en llevarse el Globo de Oro a Mejor Actriz

Más información Globos de Oro 2022: Lista completa de ganadores en las categorías de series

La 79 edición de los Globos de Oro ha sido la más atípica hasta le fecha de la historia de los premios de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) ya que no ha sido emitida, no ha tenido alfombra roja, ni invitados, ni prensa acreditada, ni conexión telemática con los ganadores.

De esta forma los ganadores se han anunciado a puerta cerrada por lo que pocas han sido las reacciones tras saber los ganadores que puedes ver aquí al completo en la categoría de televisión.

Entre todos los galardonados es especialmente destacable el Globo de Oro a Mejor Actriz que ha recaído en Michaela Jaé Rodriguez por su interpretación en 'Pose'. La actriz se enfrentaba a Uzo Aduba ('In Treatment'), Jennifer Aniston ('The Morning Show'), Christine Baranski ('The Good Fight') y Elizabeth Moss ('El cuento de la criada').

De esta forma Mj Rodriguez se convierte en la primera mujer transexual en llevarse este reconocimiento en la historia de los Globos de Oro. Tras saber que ha sido la ganadora MJ ha escrito un mensaje en su cuenta personal de Instagram donde dice:

"Dios mío, Dios mío! ¡Guau! ¡Estás hablando de un regalo de cumpleaños impresionante! ¡Gracias! Esta es una puerta que se abrirá a muchos más jóvenes talentosos. Verán que es más que posible. Verán que una joven latina negra de Newark Nueva Jersey que tuvo un sueño, cambiar la forma de pensar de otros CON AMOR. EL AMOR GANA. Para mis pequeños bebés LGBTQAI, ESTAMOS AQUÍ la puerta ya está abierta ahora llega a las estrellas!!!!! Para las nominadas somos Queens. ¡Estoy tan feliz de compartir espacio con vosotras! Todas y cada una de ustedes, mujeres, sois fenomenales".

