Lista completa de nominados a los SAG Awards 2021 en las categorías de televisión

Lilly Collins ('Emily in Paris') y Daveed Diggs ('Hamilton') han sido los actores encargados de revelar la lista de nominados a los SAG Awards en todas sus categorías.

Los premios del Sindicato de Actores de Hollywood ha reconocido a lo mejor del cine y la televisión en esta temporada atípica, y tras varios retrasos su gala se celebrará el próximo 4 de abril.

A continuación puedes consultar todos los nominados en las categorías de televisión. Puedes ver las nominaciones de cine en Se Estrena.

Mejor Actor de drama

Jason Bateman ('Ozark')

Sterling K. Brown ('This Is Us')

Josh O’Connor ('The Crown')

Bob Odenkirk ('Better Call Saul')

Rege-Jean Page ('Los Bridgerton')

Mejor Actriz de drama

Gillian Anderson ('The Crown')

Olivia Colman ('The Crown')

Emma Corrin ('The Crown')

Julia Garner ('Ozark')

Laura Linney ('Ozark')

Mejor Actor de comedia

Nicholas Hoult ('The Great')

Dan Levy ('Schitt's Creek')

Eugene Levy ('Schitt's Creek')

Jason Sudeikis ('Ted Lasso')

Ramy Youssef ('Ramy')

Mejor Actriz de comedia

Christina Applegate ('Dead to me')

Linda Cardellini ('Dead to me')

Kaley Cuoco ('The Flight Attendant')

Anny Murphy ('Schitt's Creek')

Catherine O'Hara ('Schitt's Creek')

Mejor Actor de miniserie

Bill Camp ('Gambido de dama')

Daveed Diggs ('Hamilton')

Hugh Grant ('The Undoing')

Ethan Hawke ('The Good Lord Bird')

Mark Ruffalo ('La innegable verdad')

Mejor actriz de miniserie

Cate Blanchett ('Mrs. America')

Michaela Coel ('Podría destruirte')

Nicole Kidman ('The Undoing')

Anya Taylor-Joy ('Gambido de dama')

Kerry Washington ('Little Fires Everywhere')

Mejor reparto coral de drama

'Better Call Saul'

'Los Bridgerton'

'The Crown'

'Ozar'

'Territorio Lovecraft'

Mejor reparto coral de escenas de acción

'The Boys'

'Cobra Kai'

'Territorio Lovecraft'

'The Mandalorian'

'Westworld'