Los Globos de Oro se celebrarán el próximo 5 de enero y ya hemos conocido todos los nominados a los premios, aquí te dejamos todos los nominados.

Entre los afortunados hay un nombre que todos conocemos, Kit Harington. El actor británico ha recibido su primera nominación a los Globos de Oro por su papel de Jon Snow ern 'Juego de Tronos' tras el final de la serie.

De esta forma Harington luchará por hacerse con el galardón a mejor actor de drama pero tras salir su nombre entre los elegidos se formó un pequeño revuelo en las redes sociales. Y es que Kit ha sido el único que ha sido nominado de todos sus compañeros de la serie, de hecho es la única posibilidad de que 'Juego de Tronos' se lleve un Globo de Oro este año.

En medio de este revuelo el actor ha hablado para 'Hollywood Reporter' sobre todo lo que ha sucedido.

"Me imagino a mí mismo sentado en una mesa solo como el 'The loner throner'", bromea Kit Harington quien asegura que ha sido una sorpresa encontrarse entre los seleccionados.

"No esperaba ser nominado. Pensé que la serie podría estarlo, pero estaba en casa, estudiando un guion y me llamaron mis publicistas. Fue muy inesperado y maravilloso", explica.

"Cada vez que voy a despedirme de la serie, aparece algo que me recuerda la historia", apunta. "Este es uno de esos momentos. Tengo que dar las gracias a la HFPA por nominarme. Pasamos muchos años con esto. Obviamente, me encantó. Me encantó cada momento. Me encantó el personaje. Es un sentimiento extraño, pero me siento feliz por él, el personaje".

Además, Harington comenta que el final de Jon Snow fue el perfecto para él y con este nominación cierra un ciclo inolvidable: "Para mí, ese es el final perfecto para él", dice. "Es donde quería que estuviera. No quería que estuviera en el trono, y no quería que estuviera muerto. Quería que estuviera en el Norte, donde pertenece. Mi sensación es que su final en la serie es exactamente donde debería haber terminado. Hubo un círculo completo. Esta [nominación] también se siente como un círculo completo. Es una manera encantadora de decir adiós al personaje y a la ficción. Es perfecto, en mi libro".

El intérprete también ha comentado que le hubiera encantado que otros de los actores de 'Juego de Tronos' hubieran sido nominados: "Obviamente, estoy triste de no estar allí con Emilia, Peter [Dinklage], el resto del elenco, o [David Benioff y Dan Weiss] ... obviamente, quería que todos fueran nominados, y siento que deberían estarlo".

Termina afirmando que está encantado con esta gran noticia y que representará a la ficción de Poniente de la mejor manera posible: "Estoy feliz por mi nominación, y me encantaría que la serie estuviera nominada, pero ganó un Emmy. Así que representaré la serie por mi cuenta. Lo haré lo mejor que pueda...".

