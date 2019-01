¿Broma o shade? El insulto de Chrissy Metz a Alison Brie en la alfombra roja de los Globos de Oro 2019

La alfombra roja de los Globos de Oro tiene una de las mayores concentraciones de estrellas de Hollywood por metro cuadrado, y su 76 edición también nos ha dejado grandes momentos entre ellos.

Sin embargo, ha habido un "encontronazo" del que todo el mundo habla entre Chrissy Metz, actriz de 'This is us', y Alison Brie, actriz nominada por su papel en 'Glow'.

Metz estaba en una entrevista en la alfombra roja cuando los entrevistadores cortaron para preguntarle si conocía a Alison Brie porque estaba llegando a la alfombra, a lo que Chrissy contestó, "oh que si la conozco?".

Entonces la cámara pasa a un plano abierto para filmar la llegada de Brie, pero los micros no están desconectados, y puede oírse a la presentadora continuar "sí se supone que es Alison Brie o como sea", y Metz repite "¿que si la conozco?". La presentadora rápidamente añade "es broma", pero antes de que puedan cortar se cuela el audio de la actriz diciendo "es una pedazo de zor-".

El vídeo está abierto a interpretación, hay quien se pregunta si todos estaban de broma o hay algún tipo de mala sangre entre ellas. Lo dejamos a vuestro juicio.