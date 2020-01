La 77 edición de los Globos de Oro encumbró a 'Fleabag', 'Sucession' y 'Chernobyl' como las mejores producciones en series del año.

'Succession' consiguió el premio a Mejor Serie Dramática y el de Mejor Actor para Brian Cox.

'Chernobyl' por su parte destacó como Mejor Miniserie y también se llevó el premio a Mejor Actor de Reparto para Stellan Skarsgård.

'Fleabag', que terminó su ciclo tras solo dos temporadas, se llevó el galardón a Mejor Serie Cómica o Musical y la estatuilla a la Mejor Actriz para Phoebe Waller-Bridge.

"Personalmente, me gustaría dar las gracias a Obama por poner a 'Fleabag' en su lista (de series preferidas de 2019). Y como algunos de vosotros sabéis, él siempre ha estado en mi lista", bromeó Phoebe Waller-Bridge en su discurso de agradecimiento como referencia a una escena de su serie en la que la protagonista se masturba viendo un discurso del expresidente de Estados Unidos.

Brian Cox, el patriarca de la competitiva familia protagonista de 'Sucession', recogió sorprendido el galardón. "Quiero disculparme con mis compañeros nominados por ganar. Lo siento. No lo esperaba. En 2020 haré sesenta años en este negocio".

Michelle Williams, premiada como Mejor Actriz de Miniserie por 'Fosse/Verdon', dio un apasionado discurso feminista. "Mujeres, cuando sea el tiempo de votar, por favor hacedlo en vuestro propio interés. Es lo que han hecho los hombres durante años y por eso el mundo se parece tanto a ellos. No olvidéis que somos el grupo con derecho a voto más grande en este país. Hagamos que se parezca más a nosotros".

Patricia Arquette volvió a triunfar en los Globos de Oro gracias a su papel en 'The Act' y en sus palabras al recoger el premio explicó que "hoy, 5 de enero de 2020, no recordaremos esta noche en los libros de historia. Veremos un país al borde de la guerra. Un presidente tuiteando una amenaza de 52 bombardeos incluyendo sitios culturales. Gente joven arriesgando sus vidas, cruzando el mundo. Personas que no saben si las bombas van a caer sobre las cabezas de sus niños".

El palmarés televisivo lo completaron Olivia Colman, Mejor Actriz de drama por 'The Crown', Ramy Youssef, Mejor Actor de Comedia por 'Ramy' y Russell Crowe, Mejor Actor de una Miniserie por 'La voz más alta'. El actor no acudió a la entrega de premios por los graves incendios que sacuden Australia, pero Jennifer Aniston, que anunció su premio, leyó un discurso en su nombre. "No nos confundamos: la tragedia de Australia se debe al cambio climático. Necesitamos actuar basándonos en la ciencia, mover nuestra fuerza de trabajo a energías renovables y respetar nuestro planeta como el único e increíble lugar que es", afirmó.