Kaley Cuoco se queda sin voz tras saber que ha sido nominada a los Emmy por 'The Flight Attendant'

'The Flight Attendant' ha sido un éxito rotundo ya que la serie ha gozado de una fantástica recepción por parte tanto de la crítica, como de los fans. Después de un estreno tan positivo, la plataforma HBO Max decidió renovar con una temporada más a la serie.

Y no solo los buenos números avalan a este nuevo proyecto de Kaley Cuoco, sino que con la llegada de la 73 edición de los premios Emmy se ha consagrado como una de las grandes series del momento. 'The Flight Attendant' ha sido nominada a 9 premios Emmy, entre ellos a Mejor serie de comedia, Mejor dirección de una serie de comedia por su episodio 'The Flight Attendant: In Case of Emergency' o a Mejor guion por el mismo capitulo.

Pero esto no se queda aquí ya que Kaley Cuoco ha sido nominada, por primera vez, a Mejor actriz protagonista de una serie de comedia. Y de esta manera ha celebrado Kaley su nominación, no solo a Mejor actriz, sino a Mejor serie, ya que ella es la productora de 'The Flight Attendant'.

Cuoco publico un vídeo del momento en el que dicen su nombre y la emoción se apodera de ella: "Primera vez aquí. Gracias Academia de la Televisión por un momento que nunca olvidaré. 9 guiños para el equipo 'The Flight Attendant. ¡Gracias, gracias a toda mi tripulación de vuelo! Surrealista", escribe.

Así cuenta Kaley, casi sin voz, su emoción por estar nominada por primera vez al Emmy a mejor actriz: "He perdido mi voz completamente, pero creo que es importante mencionar que hay que vivir el momento".

Kaley Cuoco celebra nominación Emmy | Instagram @kaleycuoco

Kaley sigue diciendo: "Nunca me había pasado esto, creo que soy culpable de quedarme anclada en lo que va a pasar mañana y no puedo parar, pero tenemos que seguir adelante... Tienes que dar un paso atrás y disfrutar de este tiempo, este momento, sin pensar muy lejos en el futuro.

Y finaliza: "Nos movemos tan rápido. Nunca he hecho esto por reconocimiento, llevo haciéndolo 30 años porque me encanta ser actriz y que me regalen esta nominación y este momento... Pero hay tanta gente involucrada. Así que voy a disfrutar el momento, estoy tan agradecida. Gracias de verdad".

