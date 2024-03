Pilar López de Ayala reaparece en el Festival de Málaga tras años sin trabajar: "Es duro que no suene el teléfono"

Pilar López de Ayala ha sido uno de los rostros más destacados del Festival de Málaga donde ha presentado su nueva película El Molino. La actriz fue uno de los nombres más importantes del cine español a principios de los 2000 con películas muy importantes como: Báilame el agua, Besos para todos, Alatriste o Las 13 rosas. Incluso, Pilar llegó a ganar el Goya a Mejor Actriz en el año 2001 por su impecable papel en Juana la loca.

Pero, a pesar de tener esta relevante carrera a sus espaldas la actriz ha pasado años sin proyectos y su última película era Agadah en el 2017. Así, López de Ayala ha hablado con los medios en la alfombra roja del festival y se ha sincerado acerca de este tiempo alejada de los focos: "He faltado durante 5 años sin querer porque no tenía proyectos, pero estoy muy contenta de volver con una película como El Molino, la acabamos de ver esta tarde, todo el feedback que hemos recibido de parte de vosotros y del público en general es muy positivo y nada, encantada de que sea en un escaparate como este".

Sobre el aprendizaje que ha tenido de todo esto dice, como puedes ver en el vídeo de arriba: "Pues que actuar es un poco como montar en bicicleta, que no se olvida y que siempre estaba en los nervios del primer día, lógicamente, pero bueno, eso me pasaba antes también y quizás que he ganado en serenidad. Y en experiencia cómo es lógico".

"Es duro pasar 5 años esperando que suene el teléfono", se sincera. Y asegura que lo ha pasado mal mientras se pregunta por qué: "Siempre te lo planteas. Pero estas cosas, el aprendizaje suele ser un poco más a tiempo pasado. Nunca entiendes muy bien. Por qué está pasando todo eso cuando estás en pleno proceso. Lo entiendes un poco más a tiempo pasado".

Pilar López de Ayala presenta El Molino en el Festival de Málaga | Gtres

Además, la intérprete ha mostrado todo apoyo a sus compañeras mujeres y el fuerte movimiento Me Too que hay ahora mismo en el cine español: "Por supuesto todo mi apoyo a las mujeres que han pasado por situaciones de abuso. Creo que entre todos tenemos que conseguir un entorno seguro para que todas estas mujeres podamos denunciar bajo un marco legal antes que públicamente"

"Yo no lo he vivido personalmente, pero sí que lo he visto en compañeras y sí me parece repugnante. Y me parece lógicamente normal que se denuncie y por eso les doy todo mi apoyo y lo aplaudo", concluye.