Los Oscar mantienen la nominación de Andrea Riseborough a Mejor Actriz pero cambian las normas

'To Leslie' no se puede ver en España ya que no está disponible en ninguna plataforma.

Andrea Riseborough es una actriz británica que debutó en el año 2006 con la película 'Venus'. En 2010 apareció en las películas 'Made in Dagenham' y Nunca me abandones. En 2011 protagoniza la película coescrita por Madonna 'W.E' donde interpreta a Wallis Simpson, la mujer del rey Eduardo VIII por la que renunció al trono. En 2012 protagoniza con Clive Owen 'Shadow Dancer', aparece en 2013 junto a Tom Cruise en 'Oblivion', en 2014 en 'Birdman'. En 2022 sale en 'Amterdam', 'Matilda: el musical' y protagoniza 'To Leslie', por la que fue nominada a los Oscar como Mejor Actriz.