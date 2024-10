Festival de Sitges 2024: El folk horror El baño del diablo gana el premio a Mejor Película

El baño del diablo, la brillante película ambientada en el siglo XVII que narra el calvario de Agnes, una joven que tras casarse comienza a caer en depresión, ha conquistado al jurado de la Sección Oficial. "Se quedó en la retina de todos los miembros del jurado", elevándose así por encima de muchas películas "que se olvidan al instante de verlas", dijo al anunciar el premio a mejor película el director francés Christophe Gans, miembro del jurado.

Escena de El baño del diablo | Shudder

Esta película, elegida por Austria para competir en los próximos premios Oscar, también ha obtenido el favor de la crítica, que la ha elegido Mejor Película de la crítica José Luis Guarner y el del Jurado Carnet Joven. Sin duda ha sido la gran triunfadora de la edición y llegará a los cines el próximo 15 de noviembre.

El jurado ha concedido además un premio especial a la magnífica película surcoreana Exhuma, de Jang-jae Hyun.

Escena de la película coreana Exhuma | Showbox/Mediaplex

El palmarés es extenso y ha estado de lo más repartido. La mejor dirección ha recaído en el hongkonés Soi Cheang por Twilight of the Warriors: Walled In; mejor actriz, KristineFroseth por su papel en Desert Road, y el premio a la mejor interpretación masculina se ha repartido ex-aequo entre Geoffrey Rush y John Lithgow por The Rule of Jenny Penn.

El premio al mejor guion de la Sección Oficial ha sido para A different man, de Aaron Schimberg. El jurado ha dado el premio a mejor fotografía a Giovanni Ribisi por Strange Darling. Este polémico y colorido thriller también le ha llevado el premio del público a mejor película de la Sección Oficial Fantastic.

Escena de A Different Man | A24

Otras categorías premiadas

En la sección Nuevas Visiones ha ganado como mejor largometraje A desert, de Joshua Erkman; mejor dirección para Grazia Tricarico por Body Odissey, y mejor cortometraje, Say Wuff!, de Fabian Podeszwa.

El premio a la mejor película de la sección Orbita ha sido Zero, de Jean Luc Herbulot; el de mejor película Blood Window iberoamericana a Mi bestia, de Camila Beltrán; el de mejor largometraje de la sección animación para Memorias de un caracol, de Adam Eliot; mejor cortometraje de animación para Free the Chickens, de Matús Vizár, y premio Brigadoon al mejor cortometraje para Céntrico, de Luso Martín.

El premio Méliès de plata a la mejor película europea de género fantástico ha sido para Animale, de Emma Benestan, en la categoría de largometraje, y para Meat puppet, de Eros V., en la de cortometraje.