Extraña forma de vida, el corto de Almodóvar con Ethan Hawke y Pedro Pascal, entre las precandidatas al Oscar

El cortometraje de Pedro Almodóvar, Extraña forma de vida, protagonizado por Ethan Hawke y Pedro Pascal, pasó el penúltimo corte de los Oscar y se colocó entre las precandidatas para lograr la estatuilla.

Almodóvar cuenta así con buenas expectativas para volver a estar en una ceremonia de los premios de la Academia de Hollywood, con este western de 30 minutos que se estrenó este año en el Festival de Cannes.

Extraña forma de vida se disputa un hueco en la lista final con títulos como The After, The Anne Frank Gift Shop, An Avocado Pit y Bienvenidos a Los Angeles.

Manu Rios, Jason Fernández, Ethan Hawke, Pedro Almodóvar, Anthony Vaccarello, José Condessa y George Steane en el Festival de Cannes por el corto 'Extraña forma de vida' | Getty

De lograr la nominación, sería la sexta de su carrera y la primera en tres años, tras la de Dolor y Gloria.

El español, muy presente en los Oscar 2024

La película española La sociedad de la nieve, de Juan Antonio Bayona; la mexicana Tótem, de Lila Avilés; el documental chileno La memoria infinita, de Maite Alberdi, y los cortometrajes de Pedro Almodóvar Strange Way of Life y el peruano Wings of Dust, de Giorgio Ghiotto, quedaron entre los precandidatos para optar a los Oscar 2024, informó este jueves la Academia en un comunicado.

Las películas anunciadas este jueves forman parte de las llamadas shortlists que se componen de los semifinalistas para los Oscar en diez de sus categorías y son la antesala de las nominaciones que se darán a conocer el 23 de enero.

La 96 edición de los Oscar se celebrará el 10 de marzo próximo en el teatro Dolby de Los Ángeles (EE.UU.) y por segundo año consecutivo tendrá al presentador de televisión estadounidense Jimmy Kimmel como el anfitrión de la gala.