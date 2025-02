El emotivo homenaje a Marisa Paredes en los Goya de mano de su hija: "He tenido la madre más espectacular"

La hija de Marisa Paredes, Marisa Isasi, ha recordado a su madre en la gala de la 39ª edición de la gala de los Premios Goya, que se celebran en el Palacio de Congresos de Granada. "He tenido la madre más espectacular que se pueda tener", ha recordado emocionada.

Isasi ha subido al escenario presentada por el presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez Leiteque, que como ha recordado, "un día presidió Marisa Paredes". En su discurso, la hija de Paredes ha mostrado sus "condolencias a los familiares y personas queridas que han perdido este año a compañeros y compañeras y que una vez más se despedirán de ellos y ellas esta noche".

"Esta noche es una noche para agradecer y yo quisiera agradecer a todas y cada una de las personas que nos habéis acompañado y seguís haciéndolo con vuestros mensajes de amor, de respeto, de admiración, con vuestros abrazos, con tantas y tantas palabras hermosas. A todos y todas las que compartís con nosotros este enorme vacío", ha reconocido.

El emotivo homenaje a Marisa Paredes en los Goya de mano de su hija, Marisa Isasi | Gtres

Sobre su madre, ha afirmado que "se sabía querida, amada, adorada, respetada pero nunca se imaginó cuánto". "He tenido la madre más espectacular que se puede tener, mi maestra, mi mejor amiga, con quien compartía la pasión por la vida", ha resaltado, destacando que le enseñó "a caminar, a respirar, a leer, a pensar por una misma, a ser fuerte y confiar, a volar con el corazón en el puño, a pisar un escenario, a dignificar esta profesión, a ser generosa con los demás y ser agradecida".

También ha destacado otros valores como "tener fe en que siempre se puede más y mejor, a batallar por lo justo, por lo de todos y todas, a no olvidar lo que no se debe olvidar, y a hablar por los que no pueden hablar, y a luchar a pesar del miedo", calificando a Paredes como "la mujer más valiente" le enseñó a amar.

"Era mi mayor fan y yo la suya. Exigente también. Me regañaba. Y yo a ella. Pero también me enseñó a pedir perdón y a saber perdonar. Gracias mamá. Me llamo Marisa. Encantada", ha concluido emocionada antes de dar paso al 'In memoriam' de la edición de este año, donde también se ha recordado a figuras como la propia Paredes así como Mayra Gómez Kent, Francisco Carrasco, Vanessa Castro, Lola Cordón, Jaime D'Ors o Carlos Ferrando, entre otros muchos, mientras sonaba la canción de Rosana 'Si tú no estás aquí', interpretado por Dora Postigo y Zahara.