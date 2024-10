Daniela Forever en Sitges 2024, la terapia de choque de Vigalondo para el espectador acomodado

Han pasado ocho años desde que Nacho Vigalondo dirigió Colossal, y ahora vuelve al Festival de Sitges con Daniela Forever.

"No sé si es mucho o poco, pero en ocho años te da tiempo hasta de dejar de ser director de cine", reconoce el propio cineasta. Vigalondo repite rodando en inglés y con dos protagonistas internacionales: Henry Golding y Beatrice Grannò, que interpretan a Nicolás y Daniela.

La italiana Beatrice Grannò ha subido al escenario del Auditorio, junto al realizador, compañeros del equipo artístico, como Natalie Poza o Rubén Ochandiano, productores y el dúo Hidrogenesse, que pone la banda sonora y hace un cameo en la película.

Vigalondo ha dicho que Daniela Forever es su película más personal, que la escribió en un momento donde el cuerpo le pedía hablar sobre el duelo, la depresión y las adicciones. Ahora se materializa en una cinta atípica, de ciencia ficción, con su peculiar sentido del humor. La película narra cómo Nicolás comienza un tratamiento experimental que permite controlar los sueños y así ayudar a superar la pérdida de amada Daniela, que fallece en un accidente. Pero en lugar de usar el fármaco para superar la dependencia emocional lo aprovechará para continuar su relación amorosa aun sabiendo que no es real.

Es brillante la manera en la que emplea dos formatos de imagen muy diferenciados para separar en un solo vistazo la realidad del sueño lúcido. El más triste es formato betacam digital, un formato en desuso y denostado que el realizador ha rescatado en un acto de "fetichismo" y ante la necesidad de buscar la alternativa al blanco y negro que sus productores querían evitar. Se ha escuchado de todo en Sitges, buenas y malas opiniones. Las malas sobre todo porque la película no se entiende. Sin embargo, no es un fallo sino que así la ha pensado su director que no quería hacer una película que se explicara a sí misma.

"La entrada de cine cuesta lo mismo. Hay películas que cuando acaban se termina la experiencia, yo ofrezco algo más por el mismo precio", decía el cineasta en rueda de prensa. Al ver Daniela Forever inevitablemente viene a la cabeza Olvídate de mí (Michel Gondry) u Origen (Christopher Nolan) pero sobre todo David Lynch (del que Vigalondo es fanático) en cuya filmografía lo onírico es una constante. Igual que en las películas del cineasta americano.

Daniela Forever ha sido la gran protagonista del martes, pero ha habido mucho más cine. Destacamos otras dos grandes películas que se han estrenado en Sitges. ¡Qué felicidad cuando todas las películas del día son buenas!

Strange Darling, una maravillosa historia de las que mejor no saber mucho. Dividida en actos que se narran de forma no lineal y cuentan cómo un rollo de una noche deriva en una cadena de asesinatos de un asesino en serie.

Escrita y dirigida por JT Mollner a quien a partir de ahora seguiremos la pista. Una película que hace explotar por los aires los arquetipos del cine de género. Kyle Gallner afianza su carrera en el cine de género y Willa Fitzgerald tiene papeletas para convertirse en icono gracias a su papel de 'La chica' en esta película donde nada es lo que parece. No nos extrañaría que esté entre las películas premiadas, que se anunciarán el próximo viernes.

Y para terminar una inesperada y grata sorpresa, la que nos ha dado Sister Midnight, de Karan Kandhari. Retrato de una mujer rebelada y salvaje como consecuencia de un matrimonio concertado en Bombay. Una comedia fantástica con -creemos- tintes costumbristas de la India donde abundan las situaciones esperpénticas y que narra los horrores de la vida doméstica. Impecable en lo visual y con una protagonista, Radhika Apte, de la que te enamoras. Su director la ha presentado muy agradecido porque "es casi un milagro hacer una película. He tardado 10 años en hacer este proyecto", revelaba. Por nuestra parte solo podemos decir: Qué alegría que lo consiguieras, Karan.