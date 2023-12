Critics Choice 2024: Succession y The Morning Show encabezan las nominaciones de mejor televisión del año

La tercera temporada de la serie The Morning Show y la cuarta de la popular Succession fueron las producciones más nominadas, con 6 y 5 candidaturas respectivamente, para la 29 edición de los Critics Choice, anunció la entidad organizadora de estos prestigiosos premios.

La Asociación de Críticos Cinematográficos de EE.UU. y Canadá (Critics Choice Association), como se denomina oficialmente la institución, también otorgó cuatro nominaciones a Abbott Elementary, The Bear, Beef, Lessons in Chemistry, Loki y A Small Light.

Jennifer Aniston en 'The Morning Show' | Apple TV+

Max, la plataforma conformada por HBO y Discovery+, fue el servicio que obtuvo más candidaturas con 23, seguida de Netflix, con 21, y de Apple TV+, que consiguió 16.

En el apartado de mejor serie dramática, The Morning Show y Succession competirán con The Crown, The Diplomat, The Last of Us, Loki, Star Trek: Strange New Worlds y Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty.

La categoría de comedia podría repetir vencedor si Abbott Elementary prevalece ante las nominadas The Bear, Reservation Dogs, Barry, The Marvelous Mrs. Maisel, Poker Face, Shrinking y What We Do in the Shadows.

Carmy y Sydney en 'The Bear' | Disney+

Además, la quinta entrega de Fargo, inspirada en la película homónima que los hermanos Cohen sacaron en 1996, integra junto a la aclamada Beef y la primera y única temporada de Lessons in Chemistry la terna de favoritas para ganar en el apartado de mejor miniserie.

Por otra parte, la representación latina de esta 29 edición de los Critics Choice correrá a cargo del chileno Pedro Pascal gracias a su interpretación de Joel en la serie apocalíptica The Last of Us, el título basado en el videojuego que recibe el mismo nombre y que tantos buenos resultados ha granjeado a la plataforma Max.

Pedro Pascal y Bella Ramsey en el 1x08 de 'The Last of Us' | HBO Max

Pascal fue nominado como mejor actor de serie dramática en una selección que también cuenta con otro intérprete hispano: el puertorriqueño-estadounidense Ramón Rodríguez por su papel protagonista como agente especial en Will Trent.

Ambos tendrán la difícil tarea de imponerse, entre otros, al británico Tom Hiddleston, con la segunda parte del fenómeno de la factoría Marvel Loki, y al estadounidense Kieran Culkin, protagonista de Succession.

Tom Hiddleston en 'Loki' | Disney+

Los premios Critics Choice se entregarán el domingo 14 de enero en el hotel Fairmont Plaza de Los Ángeles con la cómica y actriz Chelsea Handler como presentadora.

Antes de esta cita, el próximo miércoles 13 de diciembre, se desvelarán las nominaciones de estos galardones en sus apartados cinematográficos.