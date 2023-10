Arranca Sitges 2023: Con las manos en la masa (sanguinolenta)

El banquete cinéfilo de la nueva edición del Festival de Sitges arranca el 5 de octubre con Hermana Muerte, la nueva película de Paco Plaza que indaga en los orígenes del personaje más magnético de Verónica (2017), aquella espeluznante monja ciega que fumaba y advertía a la colegiala de los peligros que acechan cuando se produce un eclipse, puedes ver el avance arriba.

Más títulos en español que pasarán por las salas de Sitges, La sociedad de nieve, de J.A Bayona quien además recibirá un premio Màquina del Temps del festival. La ermita de Carlota Pereda, una de las revelaciones de la pasada edición con su magnífica Cerdita, protagonizada por nuestra scream queen Belén Rueda, o la propuesta de animación Robot Dreams dirigida Pablo Berger (Blancanieves, Abracadabra) que compite en la sección Animat. También esperamos con muchas ganas Moscas, la adaptación de Aritz Moreno (Ventajas de viajar en un tren) de la popular novela homónima del argentino Kiko Ferrari, porque un poco de humor negro siempre viene muy bien entre susto y susto.

En Sección Oficial pero fuera de competición pasarán por Sitges títulos esperadísimos para los acólitos del festival como The toxic avenger, el esperado remake del clásico de culto de 1984 que firma el director estadounidense Macon Blair y que protagoniza Peter Dinklage y Elijah Wood o Poor Things de Yorgos Lanthimos recien galardonada con el León de Oro en el Festival de Venecia. También estará en Sitges la leyenda del cine de terror Hideo Nakata, el director japonés que nos heló la sangre con The ring, ganadora en la edición de 1999 del Festival, recibirá el Premio Màquina del Temps y presentará su último trabajo Juego Prohibido, enmarcada como en la sección Panorama.

Otro de los premiados será Phil Tippet, creador de la indescriptible Mad God y ganador de dos Oscar por su trabajo como supervisor de efectos visuales en El retorno del Jedi y Parque Jurásico que recibirá el Gran Premio Honorífico. Y con honores también llega desde Japón el loado Takeshi Kitano, ganador del festival hace 20 años con la sublime Zatoichi. Kitano será uno de los aspirantes más fuertes en la competición de la Sección Oficial con Kubi, película que el polifacético artista firma como director, guionista, montador y protagonista. Casi nada.

Además de firmas consagradas, por supuesto este es un festival donde se valoran las nuevas miradas y voces del fantástico. Algunos debuts del festival vienen de Corea, como Sleep de Jason Yu, el prometedor body horror Apéndice de la estadounidense Anna Zlokovic o la noruega Theres something in the barn firmada por Magnus Martens.

Por supuesto también habrá tiempo de descubrir cintas de culto en la sección Seven Chances como el found footage The Mcpherson Tape (1998) con la presencia en la proyección de su director Dean Alioto.

Sitges además ofrece oportunidades de lujo para revisitar clásicos que cumplen años. El Exorcista, en plena forma a sus 50 años se podrá ver en una sesión especial que además servirá de homenaje a su director, recientemente fallecido, Wiliam Friedkin. Diez años menos, nada menos que 40, hace El Resplandor, que volverá a aterrorizar y alucinar a quienes tengan la suerte de disfrutar de la versión extendida y restaurada en 4k que tiene preparado el festival. En la década de los 30 se sitúa Acción Mutante, ópera prima de Álex de la Iglesia, asiduo del festival que además estará presentando la tercera temporada de 30 monedas. También hará las delicias del público de Sitges aficionado a la acción la oportunidad de ver también en 4k la frenética The raid, estrenada en 2012 y que además contará con la presencia en la sala de su director, Gareth Evans.

Y aunque queda todo por vivir, mencionar que esta edición terminará con la reluciente calva del veneradísimo actor Nicolas Cage y su película Dream Scenario, en la que Cage interpreta a un profesor anodino que de repente se mete en los sueños de miles de personas.