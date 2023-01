Ana de Armas, Viola Davis o 'Todo a la vez en todas partes': Lista de nominados a los BAFTA 2023

'Sin novedad en el frente', el filme alemán de Netflix sobre la Primera Guerra Mundial, lidera las nominaciones en 76.ª edición de los premios BAFTA del cine británico. Unos galardones en los que 'Almas en pena de Inisherin' y 'Todo a la vez en todas partes', con 10 candidaturas cada una, parten también como favoritas, y que cuentan entre sus nominados con Ana de Armas, que opta al premio a la mejor actriz por 'Blonde', y con 'Argentina, 1985' candidata a la mejor película de habla no inglesa.

Ana de Armas, que también estuvo nominada al Globo de Oro por su papel de Marilyn Monroe en el biopic 'Blonde', luchará por el premio a la mejor actriz con Viola Davis ('La mujer rey'), Danielle Deadwyler ('Till'), Emma Thompson ('Buena suerte, Leo Grande'), Michelle Yeoh ('Todo a la vez en todas partes') y Cate Blanchett ( 'TÁR'). La actriz australiana parte como gran favorita tras imponerse a Armas en los Critics Choice y Globos de Oro.

Un premio, el Globo de Oro en este caso a la mejor película de habla no inglesa, que sí logró 'Argentina, 1985'. Ahora la cinta de Santiago Mitre protagonizada por Ricardo Darín competirá por el BAFTA al mejor filme internacional con la austriaca 'La emperatriz rebelde' de Marie Kreutzer, la surcoreana 'Decision To Leave' de Park Chan-wook, la irlandesa 'The Quiet Girl' de Colm Bairéad y con la gran favorita, la alemana 'Sin novedad en el frente' de Edward Berger.

DEL TORO, SUMA Y SIGUE

Guillermo del Toro también se ha colado entre los nominados con su versión en stop-motion del clásico 'Pinocho' que opta al premio a la mejor película de animación. Un galardón que el filme escrito, dirigido y producido por el cineasta mexicano ya se llevó en los Globos de Oro y en los Critics Choice. 'El gato con botas: El último deseo', 'Marcel the Shell with Shoes On' y 'Red' son las otras producciones nominadas en esta categoría.

Los galardones que anualmente entrega la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión se entregarán el próximo 19 de febrero en el Royal Festival Hall de Londres en una gala que estará conducida por el actor Richard E Grant. En España, la ceremonia será retransmitida en directo desde las 20 horas por el canal TCM.