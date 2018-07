El regreso de Julia Roberts a Telecinco

"Telecinco le ha arrebatado a La 1 el producto más rentable de las últimas dos décadas. ¿'Operación Triunfo'? No, que eso ya lo hizo". Charo Morais en su blog 'Tedeté' no duda en cuál es el producto más rentable que La 1 tenía hasta ahora en su parrilla: 'Pretty Woman'.



Este clásico del cine de los 90 vuelve a Telecinco. "Pues sí, la peli que todo el mundo ha visto, de la que ya poco queda por decir, cambia de cadena y se presenta como una novedad… cuando se estrenó en cine hace más de veinte años (...) Lo mismo da: cada vez que se emite garantiza una audiencia estratosférica".



Otra garantía de éxito de audiencia es Gran Hotel, en Antena 3. La cadena ya ha anunciado que el próximo 6 de diciembre la serie despide su primera temporada. La Chica de la Tele se pregunta en su blog que hará la audiencia ahora: "Si no me equivoco, la duración de la primera temporada de Gran Hotel nunca ha tenido una duración definida, a diferencia de otras series".



En este post se aventura a que "las tramas se compliquen algo más de la cuenta" para así o "bien resolverá la mayor parte de las intrigas, o bien dejará aún más secretos pendientes para que nos mordamos las uñas hasta su regreso (conociendo los productos de Bambú, me inclino más por esta segunda opción)". Habrá que averiguarlo esta noche.