'Gran Hotel' recibe buenas críticas antes de abrir sus puertas al público

El autor de Poniendo Series estuvo allí y ha compartido sus impresiones y las del resto de colegas: "En principio apostaría porque les gustó lo que vieron, y eso tratándose de una ficción nacional, siempre será una señal a tener muy en cuenta".

Si bien, no han sido pocos los blogueros que no se han podido resistir a escribir unas líneas sobre el arranque de la segunda temporada de 'Gran Hotel'.



Para el autor de Número de Serie "durante el primer capítulo de la segunda temporada el espectador vuelve a engancharse a todos los elementos que vio en la primera... aunque en esta ocasión vuelven mejorados y más adictivos que nunca" Y es que, según añade Funnes V.O " si algo se aprecia desde el primer plano de 'Gran Hotel' es una perfección técnica fuera de lo habitual".



Alberto Rey, de Asesino en Serie, lo tiene tan claro que titula su post así: 'Cuatro estrellas' y da la razones por las que 'Gran Hotel' se merece esta catalogación: "Ese creerte lo que ves, desde los trajes hasta los coches, desde los diálogos hasta las miradas, que prácticamente ha desaparecido de nuestra televisión. Todo eso vuelve a estar... 'En Gran Hotel'".



Además le parece que "no deja de ser una pena que la mejor ficción de la televisión generalista española no pueda permitirse el lujo de sentarse a ver cómo domina con comodidad el share una noche a la semana".



'Gran Hotel' trae más magia y humor en su nueva temporada, esta es la opinión que vierte Noa R. Rey en La Parabólica. Además, añade que "tras el prólogo, los primeros actos del episodio son rápidos, llenos de acción y con mucho humor" y "Una vez más la escenografía es impresionante", sentencia.



Para terminar, comparte con sus lectores que le parece "un placer poder seguir disfrutando de este tipo de ficciones y realmente este final de 1906 y comienzo de 1907 promete ser para el Gran Hotel mejor que el anterior".



Vertele también tiene un hueco para opinar sobre la ficción de Antena 3. De todas las líneas que dedica al estreno de la segunda temporada, cabe destacar que para la web: "regresa con energías renovadas, más capítulos en su guantera, y con una maquinaria mejor engrasada que en su primera temporada, ya que sus personajes no están tan encorsetados y las tramas

siguen intentando fluir con rapidez.



Porque como podemos leer en el blog Número de Serie: "Dirección de estilo cinematográfico, montaje dinámico, iluminación de primera, utilización constante de exteriores y una dirección de fotografía impecable. La apuesta de Bambú Producciones por las series de calidad se demuestra sin titubeos en ‘Gran Hotel’, la ficción más cuidada y elegante de todo el catálogo nacional".