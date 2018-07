'UnREAL': más real de lo que imaginas

'UnREAL' es de ese tipo de series con las que una vez que empiezas ya no puedes parar. Los diez capítulos que forman la primera temporada componen un potente relato sobre la cara oculta del cruento mundo de los realitys shows especializados en buscar pareja a un soltero de oro. Un marco inmejorable para la comedia más negra y para el drama más crudo, en el que se muestra sin tapujos cómo dar carnaza a los espectadores y hacerlo, además, sin escrúpulos.



Para dar vida a un mundo tan loco pero a la vez tan verídico hay tres personajes fundamentales: Rachel Goldberg (la mejor productora posible para un reality show interpretada por la fabulosa Shiri Appleby), Quinn King (la todopoderosa productora ejecutiva sin ningún tipo de código moral) y Adam Cromwell (un playboy británico que seduce y se deja seducir a partes iguales). Ellos, juntos con las concursantes dispuestas a darlo todo por ser las elegidas, forman un mosaico irresistible en el que se te invita a ser un espectador que ve la serie desde fuera y desde dentro, como un miembro más en el equipo de Everlasting.



¿Qué serías capaz de hacer por ganar un reality? ¿Hasta qué punto somos todos manipulables? ¿La telerrealidad nos hace peores personas? Todas estas preguntas se responden a través de los hilos que mueve Quinn, que presiona al máximo para obtener la mejor audiencia posible y que tiene en Rachel a su mejor sicaria, capaz de apretar las tuercas a las concursantes para que ofrezcan espectáculo televisivo. ¡Y de qué manera!



'UnREAL' tiene algo que engancha desde el principio y en gran parte se debe a su retrato honesto y bien documentado sobre las bambalinas de la telerrealidad. Se nota que Sarah Gertrude Shapiro, una de las co-creadoras de la serie, ha trabajado en el reality ‘The Bachelor’, referencia obligada de los daiting shows. Esa autenticidad es fundamental para que la serie sea irresistible. No en vano, se ha convertido en la ficción con mejores críticas en toda la historia de Lifetime, su canal de emisión en Estados Unidos.



Con unas reseñas inmejorables era inevitable la renovación de 'UnREAL', cuya segunda temporada se estrena el próximo mes de junio en EEUU. La serie, cruda e irónica a partes iguales, ha sido una ficción imprescindible en 2015 y lo será en 2016. Prepárate para descubrir el off the record de una realidad demasiado real.