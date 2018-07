'United States of Tara' despide a todos sus álters con un final inolvidable

Sin duda se trataba de una de las series más originales de los últimos años, pero parece que la serie creada por Diablo Cody no ha conseguido convencer a Showtime, que decidió fulminarla a mitad de temporada. La serie no grabó el último capítulo como un final de serie, sino como el broche de la tercera temporada en el que Tara se trasladaba hasta Boston para empezar una terapia tras la violenta aparición de su nuevo álter, Bryce.



En el cliffhanger de la segunda temporada supimos que Tara tenía un hermanastro que abusaba de ella y ahora lo revive en forma de auto agresiones hacia ella y el resto de habitantes que habitan la compleja mente de Tara. La trama ha sido el eje central de la temporada y ha dejado momentos imborrables en este peculiar cajón desastre que es 'United States Of Tara'.



Una temporada de novedades

Comedia negra de aire costumbrista podría definir muy bien a 'United States Of Tara'. Este año decidieron apostar por la misma línea, pero han introducido novedades muy interesantes y que han hecho evolucionar a todos los personajes, en especial a Tara y sus hijos. Tara decide terminar sus estudios universitarios; durante sus clases conoce al doctor Hattaras que inicia una interesantísima terapia para descubrir qué se esconde tras sus múltiples personalidades. Durante una transición Tara revela qué es su hermanastro quién matará al resto de "los otros".





Ver, como en los últimos capítulos, todos los álters que conocemos, en especial T, Buck y la fantástica Alice, morían a manos del recién llegado ha sido un recorrido de lo más intenso a nivel dramático (y cómico). Nos habíamos despedido de todos, incluso del propio Bryce, pero cuando Tara se monta en el coche camino a Boston, durante los últimos minutos de la Season Finale, resulta que no está tan sola como creía, los álters no se han ido. Todavía no. Una secuencia con un gran potencial visual y repleta de subtexto, algo que ha caracterizado a la serie desde el primer minuto.



No sólo en el personaje de Tara se produce un gran cambio con su tratamiento psiquiátrico en Boston. Max, de paciencia infinita, estalla por fin al ver qué su familia no levanta cabeza. Aun así decide mudarse con Tara durante el tratamiento. Kate, que ha empezado una relación con Evan, padre de un niño, decide cuidar de su hermano pequeño mientras dure todo el proceso de recuperación de su madre. Marshall, herido por la muerte de su primer novio, empieza a mostrar la peor cara de tener a una progenitora con trastorno de identidad múltiple.



Todos, incluida Charmaine que se muda a Houston, despiden a Tara Gregson en la última escena de la serie. Merecía más. La tercera temporada dejaba las cosas en un punto realmente jugoso para continuar y que viésemos a Tara recuperada, o al menos mejor de lo que ha estado. Desde luego el bajón de audiencia no refleja una merma en la calidad, ya que esta ha sido, con diferencia, la temporada en la que más conectadas han estado las tramas principales.



'United States Of Tara' se despide en su mejor momento y sólo con tres temporadas a sus espaldas puede presumir de haber hecho historia en la televisión. Excesiva y neurótica, amable, agresiva, infantil, primitiva… todos los adjetivos de Tara se quedan cortos para hacer justicia a una comedia que ya está en el recuerdo de muchos. Triunfará en los premios, arrasará en la crítica pero permanecerá para siempre en los espectadores.