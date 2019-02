'I Am the Night', la miniserie que revela quién fue el asesino de la Dalia Negra

REALIDAD Y FICCIÓN

Patty Jenkins, directora de 'Wonder Woman', vuelve a contar con el actor Chris Pine, que da vida a un reportero de los años 60 capaz de hacer lo que sea con tal de conseguir sacar a relucir la verdad de los crímenes que investiga. Su personaje, Jay Singletary, no existió en la vida real, pero en la miniserie 'I Am the Night' funciona como enlace entre el caso que le ha estado obsesionando de siempre –el de La Dalia Negra– y Fauna Hodel (India Esley), la joven que descubre que es adoptada y cuya familia biológica podría tener relación con el cruento crimen.

En el pasado, Singletary, había sospechado del doctor George Hodel (Jefferson Mays), un ginécologo de renombre que se codeaba con los famosos de Hollywood y que había conseguido librarse de todas las causas abiertas contra él, investigaciones policiales que incluían fraudes relacionados con recetas falsas y abortos ilegales. Cuando conoce a Fauna Hodel, el ex militar metido a detective ve una oportunidad única para retomar aquel caso que le trajo de cabeza hace unos años. En su contra tendrá no sólo al propio Hodel y a uno de sus matones, también a la policía de Los Ángeles que parece querer evitar cualquier tipo de escándalo relacionado con la élite.

La miniserie recrea algunos hechos reales vividos por Fauna Hodel, pero en otros momentos de su vida y de una manera mucho más suavizada. Por ejemplo, en la vida real, el primo de Fauna fue encontrado ahogado y con su pene cortado y metido en la boca. Fauna, que ya estaba casada, siempre pensó que George Hodel le había pinchado el teléfono y le había asesinado porque mantenía muy buena relación con ella. En la miniserie esto transcurre durante su adolescencia, sin mostrar en ningún momento el explícito crimen.

EL CRIMEN DE LA DALIA NEGRA

Para hablar del crimen de la Dalia Negra hay que remontarse a 1947, cuando es hallado en un barrio de Los Ángeles el cuerpo mutilado de Elizabeth Short, una aspirante a actriz a la que habían desmembrado en dos partes y le habían practicado un corte en la boca de oreja a oreja. Los diarios de la época vieron un filón en este macabro asesinato y aprovecharon cualquier rumor para crear titulares sensacionalistas. Lo único cierto es que la joven de 22 años había desaparecido hacía unos días, y, a pesar de que la policía entrevistó a un puñado de sospechosos (entre ellos, el doctor George Hodel), el caso se dio por cerrado sin encontrar al culpable.

El alias de La Dalia Negra que la prensa usó para etiquetar a la víctima también forma parte del enigma. La joven solía llevar una flor en el pelo y vestía de negro, aunque lo más probable es que el mote surgiera del filme ‘La Dalia Azul’, estrenado un año antes, protagonizado por Veronica Lake. Casi 72 años después, el crimen de la Dalia Negra sigue rodeado de un absoluto misterio que la miniserie 'I am the Night' intenta esclarecer inspirándose en las memorias de Fauna Hodel.

LA NOVELA DE FAUNA HODEL

La rocambolesca historia de Fauna Hodel comienza con su madre. Tamar Hodel, primera hija del médico, vivió con su madrastra y su padre George Hodel en una mansión en Los Ángeles en la que se celebraban fiestas que acababan en orgías. George Hodel no sólo tuvo varias amantes, también se acostaba con su hija, a la que obligaba a acudir a esas bacanales. En 1949, Tamar Hodel denunció a su padre por violación. Tenía 14 años. Durante el juicio, en el que George Hodel fue absuelto, la madrastra declaró que Tamar era una mentirosa compulsiva.

En 1951, Tamar da a luz a Fauna Hodel. En la partida de nacimiento figura que el padre es un "negro desconocido". Ante el qué dirán, George Hodel regala al bebé a una asistenta negra de un casino de Nevada. Fauna crece en un ambiente pobre, en una familia de negros en la que nunca llega a encajar. Su piel más clara provoca el rechazo de negros y de blancos en una sociedad en plena efervescencia por la lucha de los derechos civiles. Siendo adolescente, Fauna descubre su partida de nacimiento, en la que figura el nombre de su madre biológica y emprende su búsqueda. Cuando contacta con Tamar, ésta le cuenta que, en realidad, ella es fruto de una violación y que su padre no es negro, si no blanco. Fauna, que había crecido creyendo que era mulata, en realidad, siempre había sido blanca. George Hodel había falsificado su partida de nacimiento y siempre le quedó la duda de que su padre fuera en realidad su propio abuelo.

Su peripecia existencial la contó en un libro publicado en 2008 en el que se basa 'I am the Night'. Patty Jenkins y su marido, el guionista Sam Sheridan, conocieron a Fauna Hodel, que les relató su increíble historia. A lo largo de seis episodios, la miniserie de TNT va desvelando un misterio tras otro. Tamar siempre le contó a su hija Fauna y a sus nietas que su padre George Hodel fue el asesino de Elizabeth Short, con la que mantenía una relación extramatrimonial. Algo que ha corroborado Steve Hodel, el único hijo vivo de George Hodel, un ex detective que en los últimos años ha encontrado pruebas que demostrarían que el médico fue un asesino en serie, ya que no sólo mató a la Dalia Negra si no también a otras mujeres a lo largo de los años.

LO MEJOR Y LO PEOR

Al igual que 'La dalia negra', la película de Brian de Palma, 'I am the Night' se recrea en la estética film noir de las novelas de James Ellroy. Sin embargo, dulcifica la realidad y evita ciertos episodios, mucho más escabrosos que como los muestra Patty Jenkins (hasta la secuencia con Mena Suvari de 'American Horror Story' tiene más morbo). La narración de los hechos, a modo de cuento, comienza con el detective jugándose el tipo con tal de conseguir una foto en la morgue. Un personaje que está de vuelta de todo, un tanto bromista y muy alocado. Mientras él intenta retomar el caso de la Dalia Negra a pesar de tener al departamento de policía en contra, la inocente y discreta Fauna Hodel descubre quién es realmente y decide viajar a Los Ángeles para contactar con George Hodel, poniendo en peligro su vida. Ambos personajes, tan diferentes entre sí, tendrán que unir fuerzas para encontrar la verdad.

A George Hodel se le representa como un tipo culto y excéntrico, que ama el arte surrealista y que está obsesionado con Man Ray y sus cuerpos desmembrados. Organiza orgías en las que se esconde tras una ridícula máscara y vigila a Fauna por temor a que ésta revele la verdad sobre su origen. Hay mucho de ficción en la miniserie, que juega con los tiempos y ciertos personajes que no existieron, pero para un primer acercamiento a los hechos está bastante bien (sobre todo, visualmente). Una vez acabada, uno se imagina un docureality de Netflix sobre este apasionante caso que tiene de todo: un cruel asesinato sin resolver, personajes extravagantes y una vida de película, la de Fauna Hodel, que supera cualquier guión de Hollywood.

