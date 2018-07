'The Good Wife': la serie inagotable

Sin dejar de pisar el acelerador. Así terminó 'The Good Wife' la quinta temporada. Como es habitual, la Season Finale cierra flecos y abre caminos a toda velocidad, para luego desarrollar los nuevos argumentos con calma. Sin Will era difícil introducir algo nuevo, o al menos algo que nos sirviese de compensación ante la pérdida de la gran historia de amor de la serie. Sin Will nada es igual, pero, a pesar de él, Alicia Florrick nos sigue interesando.



Una vez superado el duelo, Alicia tiene que enfrentarse, una vez más, al punto en el que convergen todos los aspectos de su vida: su (ex)marido, su trabajo y sus (eternos) deseos. El deseo de Peter de que Diane sea la nueva fiscal del estado afecta afecta a la fusión de Florrick & Agos con Lockhart & Gardner, y deja a Cary y a Alicia enfrentados como en los tiempos en los que aspiraban ser socios en su antiguo trabajo. Y en el medio, Alicia sin saber lo que quiere.



Lo interesante en 'The Good Wife' es no terminar de conocer nunca a los personajes, no saber qué se esconde detrás del próximo capítulo. ¿Acaso nos esperábamos a una Diane derrotada pidiéndole a sus antiguos empleados que la dejasen trabajar en su despacho de abogados? ¿Te imaginabas que Alicia iba a ser capaz de reconocer ante Peter que sentía algo por Will? Todo eso y más se ha producido en la magnífica quinta temporada, en la que se ha ido Will, pero en la que todavía quedan cosas por contar.



El camino que emprendió Alicia en la rueda de prensa cuando Peter confesaba públicamente su infidelidad aún no ha terminado. Lo sabemos porque ahora se le ha abierto otra puerta: ser la nueva candidata a fiscal, tal y como le propone Eli en el último segundo. Lo siguiente es un repentino corte a negro, una técnica narrativa que han utilizado en la quinta temporada con un estilo exquisito.



Este buen nivel le permite ofrecer a los espectadores una temporada más que digna. Eso sí, no habrá un beso apasionado entre Will y Alicia nunca más. Para eso ya tenemos cinco temporadas excelentes; lo que viene ahora es otra Alicia, una más, de la que no sabemos tanto como creemos. Confiemos, pues, en el matrimonio King (creadores de la serie), que han demostrado que saben lo que hacen. De momento, han sabido crear una serie inagotable.