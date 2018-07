'Terra Nova': un mal guión no lo salva un alto presupuesto

Durante los upfronts de 2011 'Terra Nova' ocupó muchos de los titulares. La legión de fans de series de ciencia ficción, dinosaurios incluidos, daban la bienvenida a una serie que pretendía cubrir el hueco en la programación de las networks para este tipo de público. Pero lo que se evidenció en el piloto de la serie se hizo realidad innegable a medida que transcurrían los episodios: el guión 'Terra Nova' estaba plagada de estereotipos, los personajes eran meros estereotipos y el conjunto de la serie constituía una suma de clichés.



A pesar de los 4 millones de dólares invertidos por capítulo también se produjeron quejas sobre la calidad de los efectos especiales, no tan buenos como se esperaban. De hecho, los fans llegaron a decir que los dinosaurios "parecían de cartón". Para una serie en la que la creación del mundo fantástico era su plato fuerte ha fallado estrepitosamente en el intento de ofrecer un producto de ciencia ficción donde la calidad técnica estuviese a la altura de las expectativas.



Ni siquiera la campaña del protagonista, Jason O'Mara, a favor de la renovación para que los fans mandaran "dinosaurios de juguete al presidente de FOX" ha sido suficiente. La cadena no está dispuesta a seguir perdiendo dinero en una serie que no le ha sido rentable en absoluto.



Pero para sorpresa de todos, y una vez la cancelación era oficial, Netflix se ha interesado por los derechos de emisión de 'Terra Nova'. Netflix es una plataforma de pago que ofrece a sus abonados series y películas a través de internet mediante una cuota de suscripción. Las conversaciones están aún en fase preliminar pero ha sorprendido, y mucho, que alguien quiera hacerse cargo de una ficción tan costosa y con tan poco impacto en el público.



NBC y ABC a la cabeza en la lista de series canceladas

'Terra Nova' es la onceava serie que se cancela en 2011-12. Desde que comenzó la temporada en septiembre hay una larga lista de ficciones que no han cumplido las expectativas y han saltado fuera de la parrilla por baja audiencia. ABC ha cancelado 'Charlie's Angels' (7 capítulos emitidos), 'Man Up' (8 capítulos emitidos), 'Pan Am' (sin anuncio oficial pero todos los medios la dan por cancelada con 14 episodios emitidos) y 'Work It' (2 capítulos).



A NBC tampoco le ha sonreído la audiencia esta temporada y ha fulminado 'The Firm' (sin anuncio oficial pero con la cifra de 2,2 millones en su último capítulo emitido se da por hecho), 'Free Agents' (4 episodios emitidos), 'Prime Suspect' (emitió la temporada completa de 13 episodios pero se despidió ante poco más de 3 millones) y la desastrosa 'The Playboy Club' que emitió sólo tres episodios.



CBS canceló 'How To Be A Gentleman' una de sus apuestas de sitcom para este año y que fue un fracaso absoluto en los tres capítulos que llegó a emitir la cadena. La misma suerte ha corrido 'Allen Gregory', serie de animación de FOX, que a pesar de emitir 7 capítulos no tiene posibilidad de renovar.



Seguro que en los upfronts de mayo de este año la lista de series canceladas se engrosa con alguna sorpresa o con otras más previsibles como 'Body of Proof' (ABC), 'A Gifted Man' (CBS) o 'Harry's Law' (NBC).