'Bajo Sospecha': un potente y sólido thriller repleto de miradas y silencios

'Bajo Sospecha' es el claro ejemplo de que no es necesario tener un presupuesto galáctico al estilo americano para hacer una serie convincente, con empaque, capaz de crear una atmósfera de suspense que te consiga meter en la historia desde el principio. Esa es la sensación que tienes desde la secuencia de apertura, que plantea la acción sin preámbulos y de un solo golpe. En menos de 5 minutos ya sabes qué pasa y sobre todo, quieres saber qué va a pasar con la trama central de la serie, la desaparición de Alicia el día de su primera comunión.



Dos detectives, protagonizados por Yon González y Blanca Romero, se infiltran en el pueblo de Cienfuegos para investigar el caso y saber quién es el culpable, de entre la larga lista de sospechosos que se insinúa tras ver el primer capítulo de 'Bajo Sospecha'. Ambos son completamente opuestos, circunstancia imprescindible para dar rienda suelta a la tensión sexual que surge entre ellos desde el primer segundo.



Como bien marcan las convenciones del género, la desaparición de la pequeña afecta de lleno a todo el pueblo, contagiando a todos con la angustia y la desesperación de no saber si está viva o muerta. Una trama que se cruza con las múltiples relaciones personales, familiares, de amor y odio entre todos los protagonistas de la serie. Miradas y silencios que ponen texto a todo lo que no se dice en los diálogos de 'Bajo Sospecha'.



Desde el punto de vista de la producción abundan los exteriores, tal y como nos está bien acostumbrado Bambú con sus últimas propuestas. El ritmo, fundamental en el suspense, acompaña a la historia que apunta hacia todas las direcciones buscando al culpable de la desaparición. Nadie se salva de la sospecha, ni siquiera el padre de la pequeña, uno de los personajes menos transparentes.



El final del episodio, tan inesperado como impactante, te deja con la sensación de querer saber más sobre la desaparición de Alicia y del resto de personajes. 'Bajo Sospecha' ofrece en su primer episodio una ficción sólida y prometedora, que ha sabido jugar sus cartas de forma excelente. A partir de ahora tenemos una ficción nacional marcada en mayúsculas en nuestro calendario seriéfilo.