'Silicon Valley': los geeks reclaman su trono

'Silicon Valley' no tiene un piloto perfecto, pero incluye detalles muy bien sembrados que comienzan en su cabecera con el desplome de Napster. Los protagonistas no podían ser otros que un grupo de freaks que vive en la conocida ciudad californiana. El protagonista, Richard, diseña una web sobre coincidencias musicales (Pied Piper) que incluye un algoritmo que puede cambiarlo todo en el mundo 3.0.



Al principio del episodio la página web es despreciada por todos y al final Richard recibe dos ofertas: una millonaria por el control del algoritmo y otra en la que él mismo será el dueño del proyecto, al más puro estilo Steve Jobs. Richard decide no venderse y desarrollar el proyecto, aunque con ello pierda millones de dólares.



Está claro que las referencias tecnologías copan los gags del episodio y algunos de ellos están muy bien lanzados. En cambio el piloto comienza a trompicones y la fiesta que abre el capítulo no presenta todo lo bien que debería a los protagonistas y a la trama central de la comedia. Aun así merece la pena echar un vistazo a 'Silicon Valley', una comedia entretenida, muy dirigida a los fans de lo tecnológico pero también enormemente contemporánea.



El casting está bien elegido, sobre todo el protagonista y sus compañeros, que representan los arquetipos de las profesiones 2.0, en su mayoría hombres que viven por y para los ordenadores. Era cuestión de tiempo que la ciudad mundial de las empresas tecnologías y las starups tuviese una serie que reflejase cómo desde ese pequeño rincón se lanzan las aplicaciones móviles y webs que todos utilizamos a diario. Y nadie como HBO para plasmarlo.



No es una comedia para partirse de risa pero sí para pasar un rato entretenido entre un montón de referencias que casi todos reconocemos. De momento habrá ocho capítulos y una segunda temporada en 2015. Los geeks reclaman su puesto en el trono de la competición catódica.