San Valentín en serie: 10 parejas inolvidables

1. Carrie y Mr. Big: Si algo caracterizó a ‘Sexo en Nueva York’ fue sin duda la gran historia de amor entre Carrie y Míster Big. Seis temporadas de idas y venidas que al final tuvo final feliz, aunque muchos lamentaron que no fuese Aidan el elegido por Carrie.

2. Dale Cooper y Audrey Horne: 'Twin Peaks' marcó un antes y un después en la televisión y también lo hizo la pareja formada por el agente especial Cooper y la pícara Audrey. Fue una tensión sexual que no se resolvió ni con un simple beso. A pesar de todo, la chispa entre ambos era evidente.

3. Tony Soprano y Carmela: A simple vista puede parecer que 'Los Soprano' era una serie sobre la mafia, pero realmente es una serie sobre la familia y el peso que tiene en nuestras vidas. En este sentido la pareja formada por Tony Soprano y Carmela es irrepetible y alejada completamente del romanticismo habitual en las series de televisión.

4. Meredith y Derek: Si 'Anatomía de Grey' funcionó al instante fue por la pareja compuesta por sus protagonistas, el llamado MerDer. Diez temporadas después siguen juntos, aunque han perdido prácticamente todo el brillo que tenían al principio.

5. Chuck y Blair: No estaba planeado pero la química de los actores hizo que la pareja Chuck y Blair superase a la propia protagonista, Serena Van Der Woodsen. Fue una relación tortuosa que duró durante los seis años de 'Gossip Girl' y que, por su puesto, se resolvió con final feliz e hijo incluido.

6. Ross y Rachel: ¿Quién no se acuerda de aquella famosa ruptura en la que se dijo la gran frase "estábamos tomándonos un descanso"? Ross y Rachel fueron una pareja memorable durante los diez años de 'Friends'. Imposible olvidarse de ellos.

7. Cameron y Mitchell: Hay tres parejas en 'Modern Family' pero ninguna como Cameron y Mitchell, lo más entrañables de toda la serie. Sus peleas continuas y el contrate de sus personalidades nos han arrancado muchas carcajadas.

8. Alicia Florrick y Will Gardner: En 'The Good Wife' la pareja formada por Alicia y Peter está completamente subyugada por la auténtica relación de la serie: la de Will y Alicia. Los dos están hechos el uno para el otro pero, de momento, los guionistas nos están haciendo sufrir. Paciencia, que todo llegará.

9. Olivia Pope y el presidente Fitz: En 'Scandal' todo es posible y Olivia Pope mantiene una relación prohibida con el mismísimo presidente de los Estados Unidos. Una relación explosiva en la que no faltan botones arrancados, ropa por el suelo y algún que otro bofetón.

10. Marshall y Lily: A pesar de que han tenido altibajos el matrimonio entre Lily y Marshall es irrompible y 'Cómo conocí a vuestra madre' no sería lo mismo sin ellos. En estas nueve temporadas los hemos visto separarse, casarse y tener un hijo. Y los seguimos adorando como el primer día.