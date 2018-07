'Revenge': una segunda temporada aburrida y sin credibilidad

La segunda temporada de 'Revenge' empezó confusa, con numerosos 'flashbacks' y tramas muy poco creíbles. Llama la atención, sobre todo, el interés de los guionistas por vendernos el duro entrenamiento físico de Emily para preparar su venganza. Las secuencias, cuya realización producen un cierto sonrojo, no convencen y aportan poco o nada a la historia.



Aiden, uno de los nuevos personajes, y nueva pareja de Emily, tampoco tiene mucho sentido en el conjunto de la historia y sirve más como pretexto para vendernos lo dura que es Emily que como personaje válido para el desarrollo dramático de la serie. Muy poco efectivo.



Pero si hay algo que clama al cielo es la "iniciativa", esa misteriosa y maquiavélica organización que está por encima de los Grayson, de Emily y del bien y del mal. La falta de credibilidad de esta organización provoca risa en el espectador, que asiste estupefacto a unos diálogos sin sentido, metidos con calzador y que se han introducido para salvar una temporada que no tiene recorrido.



No todo es negativo. Todavía nos queda Victoria Grayson, el mejor personaje por culebrónico y divertido. Madeline Stowe no es una gran actriz pero sí es una buena intérprete de ese papel, que se ajusta a su físico y a su estilo a la perfección. Aún nos quedan esas secuencias cara a cara entre Victoria y Emily, que son lo mejor de la serie, lo único que permanece vivo de la primera temporada.



El principal fallo de 'Revenge' es que tenía un punto de partida con las patas muy cortas, idóneo para una primera y única temporada y que se hace pobre y largo si intentas desarrollarlo en demasiados capítulos. Si el año pasado resultaba un 'guilty pleasure' divertido y frívolo, ahora es un folletín cargado de tramas sin sentido y con capítulos, algunos, tremendamente aburridos.



¿Renovará por una tercera temporada? Es lo más probable, pero el resultado será mucho más desastroso que el de la segunda, en la que se producirá un gran cliffhanger al final pero que no tendrá solución posible. 'Revenge' tendrá una vida corta y un final agónico. Y si no, al tiempo.