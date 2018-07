Quiniela de los Globos de Oro 2014

El Globo de Oro al mejor drama será para… ‘Breaking Bad’. Darle el premio a otra serie no tendría sentido. Es un premio merecido y más aún si se tiene en cuenta que sería un galardón a modo de despedida.

El Globo de Oro para el mejor actor dramático será para… Bryan Cranston por ‘Breaking Bad’. No hay mejor actor que el protagonista de ‘Breaking Bad’. Solo Kevin Spaecy le puede hacer frente por ‘House of Cards’ pero lo tiene muy difícil.

El Globo de Oro para la mejor actriz de drama será para… Robin Wright por ‘House of Cards’. Ha sido la revelación de este año a nivel interpretativo en su papelazo de Claire Underwood. Julianna Margulies también se lo merece por ‘The Good Wife’ pero la actriz ya tiene dos Globos dorados por esta serie. Es hora de ceder el testigo.

El Globo de Oro a la mejor comedia será para… ‘Girls’. Fue la ganadora del año pasado y es muy probable que vuelva a repetir. El resto de propuestas no le hacen demasiada competencia, salvo por ‘The Big Bang Theory’ que puede dar la sorpresa.

El Globo de Oro al mejor actor cómico será para… Don Cheadle por ‘House of Lies’. Es una serie que sin ser un exitazo de audiencia tiene una base de espectadores muy fiel y una crítica que la suele ubicar en un buen lugar. Sería el segundo Globo de Oro consecutivo del actor.

El Globo de Oro a la mejor actriz cómica será para… Julia Louis-Dreyfus por ‘Veep’. El año pasado se lo arrebató Lenna Dunham por ‘Girls’ y este año será la recordada actriz de ‘Seinfeld’ la más probable ganadora. La crítica la adora.

El Globo de Oro al mejor actor secundario será para… John Voight por ‘Ray Donovan’. Los grandes actores de cine que hacen series de televisión siempre gustan y este es la oportunidad para el reconocido actor. Aaron Paul, por ‘Breaking Bad’, es su gran competidor.

El Globo de Oro a la mejor actriz secundaria será para… Janet McTeer por 'The White Queen'. Una apuesta arriesgada, aunque en los Globos de Oro siempre reparte algún premio para otro país, en este caso para la televisión inglesa. ‘The White Queen’ es una miniserie británica (BBC) sobre Elizabeth Woodville, reina consorte de Inglaterra y mujer de Enrique IV.

El Globo de Oro a la mejor tv movie o miniserie será para… ‘Behind the Candelabra’. Se lo merece todo y más. Es la tv movie del año y al igual que en los Emmy, los Globos de Oro reconocerán la película dirigida por Steven Soderbergh sobre la vida del excéntrico pianista Liberace.

El Globo de Oro al mejor actor de tv movie o minserie será para… Michael Douglas por 'Behind the Candelabra'. No las tiene todas consigo porque Al Pacino se encuentra entre los nominados pero el papel de Douglas como Liberace es insuperable.

El Globo de Oro a la mejor actriz de tv movie o minsiere será para… Helen Mirren por 'Phil Spector'. A pesar de la fuerte competencia, y de que Jessica Lange puede ganar finalmente, la actriz británica ha hecho uno de los papeles del año en este biopic de HBO.