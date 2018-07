¿Por qué 'The Leftovers' está en boca de todos?

El primer motivo para este cambio en la percepción de los espectadores, blogueros y usuarios de twitter estriba en el tremendo reseteo argumental que ha experimentado la serie de una temporada a otra. Al cambiar Mapleton por la ciudad de Miracle, la serie ha mudado de piel y ha servido para armar mejor el discurso narrativo; y la jugada ha funcionado, no solo porque se entiende mejor lo qué ocurre tras la marcha del 2% de la población, sino que lo que no se entiende, y probablemente no se entienda nunca, también resulta más interesante.



La sensación de no saber lo que estás viendo ni hacia donde se dirige la historia ya no pesa tanto y el espectador de ‘The Leftovers’ acepta sin complejos que los guionistas les lleven por un viaje que sabes cuándo has empezado pero no sabes cuándo puede terminar. Y, lo mejor de todo, no quieres que termine nunca.



Es absolutamente indiscutible que la segunda temporada ha estado plagada de capítulos redondos, un hecho que es más que relevante si se tiene en cuenta que todavía faltan dos entregas para que finalice la segunda temporada.



Especialmente hay que destacar el octavo capítulo (International Assassin), impecable tanto en lo visual (la estética global es impresionante) como en la historia, convirtiéndose inequívocamente en el mejor episodio en la breve historia de la ficción.



En el noveno capítulo, un poco más largo de lo habitual, se responden bastantes incógnitas que se han planteado desde el piloto. El duelo interpretativo entre Justin Theroux (Kevin Garvey) y la más que merecedora del Emmy Ann Dowd (Patti Levin), fue lo más potente del capítulo, como lo ha sido durante toda la segunda temporada. Un episodio con tensión, con emoción y que merece un segundo visionado con todas las letras.



A pesar de todo, ‘The Leftovers’ nunca lo ha tenido fácil en HBO. En su momento, la cadena retrasó el estreno para corregir algunos de los guiones y no consiguió la renovación (a pesar de sus notables datos de audiencia) hasta la emisión del séptimo episodio de la primera temporada. De momento, a tan solo dos capítulos de que finalice la segunda temporada, la cadena de cable no se ha pronunciado y aunque tiene más posibilidades de renovar que de ser cancelada, la serie no las tiene todas consigo.



HBO no puede, ni debe, prescindir de una serie que ha demostrado que tiene mucho más potencial del que parecía y que merece continuar una historia que nos tiene enganchados por completo. Larga vida a ‘The Leftovers’, aunque no sepamos exactamente que queremos decir con eso.