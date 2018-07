'Pretty Little Liars': nadar, guardar la ropa y mandar SMS al mismo tiempo

Alison está viva, tal y como supimos en el memorable episodio de Halloween. Su (fingida) muerte fue el punto de partida de 'Pretty Little Liars' y el leitmotiv de la serie a lo largo de cuatro años. Por fin, Alison se decide a contarlo todo ante la atónita mirada de Aria, Spencer, Hanna y Emily. La malvada rubia se suelta de verso y lengua y pone a casi todos en su sitio.



Los cuatro años de enredos, entuertos y demás disparates han contado con una explicación más o menos razonable, dentro de la esperpéntica lógica de la serie. Aun así quedan incontables flecos sueltos en la historia de las cinco mentirosas patológicas y qué mejor que resucitar a Alison y hacerla pasear, en la quinta temporada, por las calles de Rosewood.



Al que no le han ido tan bien ha sido a Ezra, que acaba herido después de intentar salvar a las chicas y sobre todo a su amada Aria. Pero todos sabemos que Ezra no morirá y que probablemente padecerá amnesia total (como mínimo) durante los próxima capítulos. Lo peor de todo es que por poco muere al tratar de desenmascarar a “A”, que escapa trepando por las azoteas de los edificios cual Spiderman y sin descubrir su rostro. Con este panorama la serie riza su propio rizo una vez más y se convierte en una ficción que no tiene comparación con ninguna otra.



'Pretty Little Liars' es una serie trash, no cabe duda, pero es una serie basura de culto obligado. La prueba está en los más de 1,5 millones de tuits que generó la serie en su último capítulo, lo que la convierte en la ficción no sólo más tuiteada del año sino de la historia de la televisión desde que se mide la audiencia social. La única espinita de este año ha sido la cancelación de 'Ravenswood', un 'spin-off' insoportable que no tenía ningún sentido desde que comenzó.



Pero la cancelación no nos debe apartar de nuestro gran objetivo: que las cuatro chicas sigan aterrorizadas, en permanente estado paranoide y al borde del brote psicótico. Y que ahora lo hagan acompañadas de la semilla de todos sus males, de Alison. Que las amenazas de "A" no cesen nunca y que 'Pretty Little Liars' dure hasta que las cuatro protagonistas peinen canas en Radley, el psiquiátrico de Rosewood.