'You', Penn Badgley se convierte en Dexter en la sangrienta tercera temporada

¿Cambia un asesino cuando se convierte en padre? Esta tesitura ya la contempló 'Dexter' cuando el forense y serial killer Dexter Morgan, interpretado por Michael C. Hall, tenía un hijo con su pareja Rita (Julie Benz) que se quedaba embarazada en la tercera temporada. Dexter no cambiaba, no, aunque lo intentase, y, de hecho, para poder continuar con su sangrienta caza contrataba a una niñera. Ha sido también en la tercera entrega de 'You' cuando Joe Goldberg (supuestamente) madura y corta el cordón umbilical. Él creía que era una niña, estaba emocionado, pero se siente frustrado cuando le confirman que su hijo es un chico. Mal empezamos.

En realidad, Joe quería cargarse a su amada Love Quinn (Victoria Pedretti) que salva el pescuezo al confirmarle a Joe que será papá. Si Dexter tenía sus principios (solo mataba a los que consideraba escoria y en Miami al parecer sobraba), Joe demuestra que también. ¿Cómo matar a un niño, a su hijo? Así comienza la nueva entrega de 'You', con la pareja mudándose a Madre Linda (un toque muy hispano a lo Dexter), un barrio residencial, de tranquilas casas con enormes jardines y vallado blanco, donde es fácil cotillear al vecino (genial para Joe que es un stalker de tomo y lomo), pero también pasar desapercibido. Los primerizos padres tienen su primera discusión con el nombre del crío. Love quiere homenajear a su hermano fallecido Forty y Joe prefiere algo más sencillo como Henry. Al parecer el otrora librero ahora trabaja desde casa y ella hecha de menos cocinar. Vamos, que lo que se dice bien, no están. Para rematar el distanciamiento, Joe se obsesiona con otra mujer (su leitmotiv), una vecina despampanante, llamada Natalie (Michaela McManus), que es agente inmobiliaria. Una mujer madura, que resulta ser la horma de su zapato pues ella también se siente atraída por Joe y no se corta un pelo.

Ya no es la historia de amor de Joe con alguna de sus posibles víctimas, ahora 'You' intenta diversificar las tramas, pero siempre con el hijo de por medio. Si en Dexter, Debra, la hermana del asesino, hacía de canguro en alguna ocasión, aquí es la madre de Love, Dottie (Safron Burrows), la que puede echar un cable. No son los familiares de Joe los que están de por medio, sino los de Love, y como ninguno trabaja no queda otra que obligar a algún personaje secundario (la vecina) a interactuar con ellos dos. Mientras Joe la mira embelesado, Love la contrata para que le encuentre un local donde reiniciar su pasión por la pastelería (qué dulce parece ella por fuera).

Victoria Pedretti y Penn Badgley como Love y Joe en 'You' | Netflix

Continúa la voz en off de Joe como un personaje más para desvelarnos sus sentimientos (lo mismo que hacía Dexter) y la crítica a las nuevas tecnologías que dan acceso a la privacidad y por ende nos hacen vulnerables (nadie lo sabía mejor que Dexter que tenía acceso a archivos clasificados porque era forense en la policía). Para Joe, un enamorado del amor, cualquier excusa es buena para husmear en el corazón ajeno. Aunque sea padre (curiosamente, en la vida real el actor también tuvo un hijo en febrero de este año). Pero resulta que Love es peor que él, una asesina tan chunga que hasta Joe la teme. Esta conexión inaudita también la vivió Dexter que se enamoró de una serial killer en la séptima temporada (nada menos que Yvonne Strahovski, de 'El cuento de la criada').

Cuando se estrenó 'You' muchos vieron que la serie romantizaba comportamientos tóxicos como el acoso. Si nos remontamos al año de estreno de Dexter (en 2006) muchos se echaron las manos a la cabeza criticando que nos pusiéramos del lado del villano porque la ficción justificaba sus crímenes.

Con 'You' se riza el rizo. No es uno sino dos los psicópatas. Una pareja de criminales, papás inexpertos además, que se enfrenta entre sí. Con Joe visitando la biblioteca de la pequeña comunidad y fijándose en Marianne (Tati Gabriel, ‘Las escalofriantes aventuras de Sabrina’), su nuevo objetivo. De vuelta a los libros, donde empezó todo, aunque esta vez con un niño en brazos. Como ocurría con Dexter, llegará a su límite con Love, no le queda otra porque aquí hay demasiado loco suelto (o no). Confirmada la cuarta temporada ya sabemos que podríamos verlo en Paris, camuflándose del mundo, como hizo Dexter al final de la serie. Ahora, casi una década después (Dexter acabó en 2013) el serial killer resurgirá en ‘Dexter: New Blood’, con nueva vida, de incógnito y con un hijo que ya es adolescente. Habrá que esperar a ver la cuarta temporada de 'You' para saber si Joe seguirá sus mismos pasos.

