'Years and Years'

De qué va: una familia británica de clase media vivirá los cambios sociales, políticos y tecnológicos de los próximos 15 años de una forma frenética, en representación del resto de la sociedad.

Por qué se merece un maratón: por pronosticar sin ambages un futuro convulso y tratar problemas que ya están sucediendo, y que sólo nosotros –los que miramos a la pantalla impasibles– podemos frenar, aunque creamos (erróneamente) que poco podemos hacer. Por dar el poder a una familia anónima, que pasa de la indignación e incredulidad a reclamar la verdad, con imprevisibles consecuencias. También por Emma Thompson, una émula de Donald Trump, casi con el mismo tinte de pelo, que hace y deshace a golpe de populismo y que representa lo peor del ser humano. El cuarto episodio es uno de los más impactantes del año. En resumen: 'Years and Years' da más miedo que 'Black Mirror'.

Dónde: HBO (miniserie de la cadena BBC, seis episodios).

'Mrs. Wilson'

De qué va: años 60. Tras la repentina muerte de Alec Wilson, un prolífico novelista y espía del MI6, su mujer y madre de sus dos hijos descubre que, durante las dos décadas que duró su matrimonio, su marido llevó una discreta doble vida que incluía a otras señoras Wilson con sus respectivos vástagos.

Por qué se merece un maratón: porque, aunque parezca increíble, esta fascinante historia está basada en hechos reales. Alison Wilson, la protagonista, fue la abuela de Ruth Wilson ('The Affair'). La actriz no solo produce la miniserie sino que se pone en la piel de su antecesora para analizar y dar visibilidad a uno de los episodios más oscuros de su familia. Ian Glen ('Juego de Tronos') interpreta al seductor marido, y Fiona Shaw ('Killing Eve'), a una de las posibles testigos de sus andanzas.

Dónde: Filmin (miniserie de la cadena BBC, tres episodios).

'Fleabag'

De qué va: 'Fleabag' es una mujer aparentemente independiente y sin pelos en la lengua, que esconde un trauma que le provoca esa aparente valentía. De la primera temporada, que se estrenó en 2016, surgió un pequeño club de fans de su creadora, Phoebe Waller-Bridge (que nos ha regalado también la maravillosa 'Killing Eve'). La magnífica segunda entrega, emitida en 2019, confirma su inmenso talento.

Por qué se merece un maratón: porque la protagonista rompe la cuarta pared para hacer cómplice al espectador de sus inseguridades. Es ácida, ocurrente y divertida. La serie logra sorprender al destapar tabúes con una naturalidad que desarma. Si te enamoras de un cura, ¿qué harías? Entre sonrisa y sonrisa, te dará que pensar.

Dónde: Amazon (serie de la cadena BBC, dos temporadas, 12 episodios).

'Fosse/Verdon'

De qué va: biopic de una de las parejas más legendarias del musical. Bob Fosse, el coreógrafo y director, ganador de un Óscar por 'Cabaret' –competía ese mismo año con Francis Ford Coppola por 'El Padrino'–, y su mujer (y compañera de fatigas), Gwen Verdon, una de las mejores bailarinas de Broadway.

Por qué se merece un maratón: porque descubre que Verdon, casi siempre a la sombra de Fosse, fue una fuerza creativa tan influyente como su marido, que contribuyó a su legado. No solo ejerció de musa y de intermediaria en sus proyectos (además de la película 'Cabaret', en los musicales de 'Chicago' y la autobiográfica 'All that Jazz'), sino que, además, tuvo que lidiar con sus inseguridades a nivel profesional y con sus adicciones en lo personal, incluso, tras su separación. Y, cómo no, por el tour de force entre Sam Rockwell y una extraordinaria Michelle Williams. La hija de la pareja, Nicole Fosse, ejerce de productora y consultora creativa. Ella sufrió de primera mano las complejidades emocionales de la pareja y el, en ocasiones, cruel mundo del espectáculo.

Dónde: HBO (miniserie de la cadena FX, ocho episodios)

'Sex Education'

De qué va: un chaval virgen y socialmente torpe, se une a la chica mala del instituto para sacarse un dinero dando recomendaciones sobre sexo a sus compañeros.

Por qué se merece un maratón: porque habla de sexo sin complejos, pero siempre dentro de cierta normalidad, sin desmadres. Por Gillian Anderson como madre del protagonista, una terapeuta sexual desinhibida. Por el estilo de la serie, ambientada en la actualidad pero con looks de los años 80 y 90. Por la química entre Asa Butterfield y Ncuti Gatwa, el protagonista hetero y su mejor amigo gay. Por ser como una especie de 'Masters of Sex' para chavales del siglo XXI.

Dónde: Netflix (ocho episodios, ha sido renovada)

'Russian Doll'

De qué va: Nadia “celebra” su 36º cumpleaños muriendo y resucitando una y otra vez, con la ventaja de poder ir mejorando sus elecciones en cada nuevo ciclo, una extraña rutina que también desencadena inesperados efectos secundarios.

Por qué se merece un maratón: porque se aleja de la icónica comedia con Bill Murray, 'Atrapado en el tiempo', para proponer su propia paranoia existencial, mucho más compleja y ocurrente. Por sus creadoras, Amy Poehler ('Parks and Recreation') y Natasha Lyonne ('Orange is the New Black'), que, además, protagoniza la serie, capaces de reinventar el bucle temporal hasta lograr obsesionarnos con sus referencias ocultas y sus extrañas conexiones entre episodios. Por su banda sonora: brutal.

Dónde: Netflix (ocho episodios, ha sido renovada)

'Matadero'

De qué va: en la localidad castellano-leonesa de Torrecillas, se importan cerdos de dudosa calidad y el veterinario, harto de dar el visto bueno y de ser el cuñado al que ningunean, ha decidido plantarse, sin saber que con su atrevida decisión se enfrenta a una peligrosa mafia.

Por qué se merece un maratón: por el retrato macabro de una España profunda en la que se suceden los rocambolescos asesinatos sin perder el toque de humor negro. Por Pepe Viyuela en un registro muy diferente al que nos tiene acostumbrados y por la descacharrante pareja de matones (especialmente, el asesino murciano Ginés García Millán). Por sus homenajes explícitos a películas como 'Fargo', con pinceladas a lo Quentin Tarantino y Guy Ritchie, aunque conserve su impronta de thriller ibérico. Por sus localizaciones en exteriores que hacen que las tramas sean mucho más dinámicas y llenas de acción.

Dónde: Antena 3 (serie disponible en Atresplayer, 10 episodios)

'State of the Union'

De qué va: Louise y Tom, un matrimonio que no pasa por su mejor momento, queda en un bar a tomar una copa y charlar antes de entrar en sus sesiones de terapia de pareja.

Por qué se merece un maratón: por la frescura con la que aborda los problemas de pareja. Por los ingeniosos diálogos escritos por su creador, el escritor Nick Hornby ('Alta fidelidad', 'Un niño grande'). Por la interpretación sutil de sus protagonistas, un hombre y una mujer del montón, normales: Rosamund Pike ('Perdida'), como la esposa infiel, y Chris O’Dowd ('Los informáticos'), como el marido desempleado. Por la dirección de Stephen Frears, que debe comprimir 10 conversaciones en poco más de 10 minutos (lo que dura cada episodio) con ángulos de cámara que resulten armónicos. Porque se tratan otros temas, algunos simbólicos, como el Brexit para hablar de la separación.

Dónde: HBO (serie de la cadena Sundance TV, 10 episodios)

'Vota Juan'

De qué va: sátira política en la que un ministro anodino se presenta a las primarias con la ambición de poder optar en un futuro a la presidencia del Gobierno.

Por qué se merece un maratón: porque la risa está asegurada, y también una buena dosis de vergüenza ajena. Por Javier Cámara, divertidísimo como Juan Carrasco, el político picaresco y caradura, imagen de la peor de las Españas. Por su equipo de relaciones públicas que torean con resignación sus meteduras de pata y que asisten asustados a las intrigas y envidias de sus adversarios. Por el debut de Esty Quesada ('Soy una pringada'), como la hija abochornada del protagonista.

Dónde: TNT (ocho episodios, ha sido renovada)

'El embarcadero'

De qué va: cuando Alejandra, una ejecutiva de éxito, se queda viuda descubre que su marido mantenía una relación paralela con otra mujer que nada tenía que ver con ella. Su búsqueda le llevará a comprender el motivo de su decisión.

Por qué se merece un maratón: porque es ideal para el verano, pues la primera serie de Movistar+ con Atresmedia Studios, está ambientada en un paisaje ideal, luminoso, casi onírico, alejado de la ciudad, donde las prisas no existen. Porque Alejandra (estupenda Verónica Sánchez), como si fuera el espectador, se adentra en ese nuevo mundo inspirador y se deja llevar, haciendo que comparemos el paraíso perdido con nuestra rutina impuesta. Por la relación de entendimiento, y, por tanto, de crecimiento, entre estas dos mujeres, difícil de encontrar en la ficción.

Dónde: Movistar+ (ocho episodios)

Seguro que te interesa:

Se desvela que los trajes de 'El cuento de la criada' esconden secretos claves de sus personajes