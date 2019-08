TRAS LA POLÉMICA, ¿LLEGARÁ LA CALMA?

'Por 13 razones' adaptó la novela de Jay Asher de 2007, en la que se profundizaba en las posibles causas que llevan a una adolescente llamada Hannah Baker (interpretada por Katherine Langford) a suicidarse, no sin antes enviar 13 casetes explicando "sus razones" para tan dramática decisión. La primera temporada mostró explícitamente cómo la chica se cortaba las muñecas y también de forma muy gráfica un par de violaciones, algo que fue de gran impacto especialmente entre la juventud de EE UU. La segunda entrega regresó con una Hannah fantasmagórica –algo que no aportaba nada a la trama y que fue lo que menos gustó–; con nueva dosis de violencia (de la sexual a la armada) y con el culpable de las agresiones, el estudiante Bryce Walker (Justin Prentice), llevado a juicio tras las oportunas acusaciones.

Walker salía airoso –solo le condenaban a tres meses de libertad condicional por la violación de otra chica, Jessica (Alisha Boe)– y los amigos de Hannah y los espectadores, más cabreados que nunca. El anuncio de la tercera temporada no fue acogido con ilusión, al contrario, ¿qué nueva trama podría hacer olvidar los errores del pasado? Lo primero que hizo Netflix fue anunciar, a través del showrunner de la serie, Brian Yorkey, que la susodicha escena del suicidio sería "alterada" (es decir, censurada, las cosas como son). Así, decían, se evitaba el efecto contagio entre los jóvenes más vulnerables. El segundo movimiento –y gran golpe de efecto– ha sido directamente matar al villano. Tras ver el tráiler uno se olvida de las polémicas y piensa, frotándose las manos, en todo lo que puede ofrecer esta tercera temporada.

¿QUIÉN MATÓ A BRYCE WALKER?

Vaya giro de guion. Cuando la mayoría de los fans de la polémica serie había jurado y perjurado que no vería una hipotética tercera temporada, llega Netflix y se apunta un órdago al plantear la muerte del estudiante más odiado del instituto Liberty High. Bryce Walker, un violador en serie, se convierte ahora en la víctima. ¿Cómo resistirse a una venganza tan controvertida como inesperada? El 23 de agosto la plataforma estrena nuevos episodios de ‘Por 13 razones’, que, suponemos, acabarán en lo más alto porque ya se ha confirmado una cuarta entrega, que sería la última. En los carteles de adelanto, las sugerentes imágenes de los protagonistas con la boca sellada y también un póster de Walker con la petición por parte de la policía de cualquier información para esclarecer su muerte. Como en cualquier novela de Agatha Christie que se precie, son muchos los posibles sospechosos y, efectivamente, todos tienen sus razones.

Ya lo hemos visto en ‘Big Little Lies’. Un hombre que personifica la masculinidad tóxica, que, ante la pasividad de la ley (o del entorno social en que se mueve), provoca que sus víctimas se tomen la justicia por su mano. Todo ocurrirá ocho meses después de que Clay (Dylan Minnette) evitase que Tyler (Devin Druid) entrara con un arma en la escuela al final de la segunda temporada. Y, de entre todos, parece ser Clay el que más razones tiene para acabar con Bryce (que, para eso, siempre fue el protagonista). Las pistas se irán introduciendo usando varias líneas temporales, arrojando luz sobre esos ocho meses de los que el espectador no sabe nada. La investigación de la muerte de Bryce, con interrogatorios en comisaría, traerá consigo, como no podía ser de otra manera, la revelación de algunos secretos inconfesables del resto de personajes. Y la insistencia por descubrir la verdad de una

madre en la misma línea que la Meryl Streep de 'Big Little Lies', interpretada por Brenda Strong, por siempre, la Mary Alice Young de 'Mujeres desesperadas' (cuyo suicidio, curiosamente, daba pie a la serie). ¿Cómo reaccionarán ante los hechos sus amigos deportistas, su adinerada familia, esa novia que esperaba un hijo suyo? ¿Quién tenía algún otro motivo, tal vez, que no sepamos, para matar a Bryce? ¿Cómo logrará el asesino o los asesinos ocultar su crimen? Mil preguntas surgen a raíz del misterio. Pase lo que pase, nos quedan dos temporadas por delante para averiguar quién lo hizo, por qué y cómo repercutirá (de nuevo) en la comunidad otro hecho violento protagonizado por adolescentes.

