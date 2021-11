'Premisa', de BJ Novak, y otras series antológicas muy originales

'Premisa'

Creada por BJ Novak (conocido por interpretar a Ryan Howard en 'The Office') esta antología suma la crítica social, con un humor bastante ácido y singular.

La primera temporada se compone de cinco episodios que hablan sobre el mundo actual, con tramas singulares y personajes que no sabes por dónde van a tirar. Cada episodio dura media hora y está protagonizado por actores bastante conocidos por el gran público. Una historia se centra en un vídeo sexual que podría esclarecer la falsa denuncia de un policía que dice haber sido agredido. En otra, se pone en duda el uso de las armas con un hombre que ha perdido a su hija y que parece insinuar que se va a tomar la venganza por su mano. Con Jon Bernthal ('The Punisher'), Daniel Dae Kim ('Perdidos'), Kaitlyn Dever ('Dopesick'), Bryan Batt ('Mad Men') o Ed Asner ('Lou Grant').

'American Horror Stories'

Creada por Ryan Murphy, que se atreve a reinventar su monumental 'American Horror Story' con este spin-off lleno de guiños al original pero con su propia esencia.

Los fans esperaban con ansiedad esta nueva entrega de terror en la que no falta violencia sangrienta, sexo explícito, guiños poperos y personajes de lo más extraños. Siete episodios que arrancan con una trama que entronca con la primera temporada de ‘American Horror Story’ y la famosa Murder House (regresa Dylan McDermott en otro episodio), con una pareja de gays y su hija, una rebelde que se enamora de una chavala fantasma. Su punto fuerte es ver cómo sufren algunas de las niñas de papá más afamadas, como Paris Jackson (la hija de Michael Jackson) y Kaia Gerber (la hija de la top model Cindy Crawford), y actores de género dándolo todo, como John Carroll Lynch (el payaso de ‘Freak Show’) o Danny Trejo (‘Machete’) como un Papá Noel desquiciado. Ya ha confirmado una segunda temporada.

'Modern Love'

Creada por John Carney (director de la película 'Once', en la que ya se hablaba de la relación de una pareja de músicos callejeros), está basada en la columna de Terri Cheney en el New York Times, una especie de ‘Sexo en Nueva York’ sobre el amor.

Ambientada en Manhattan, 'Modern Love' cuenta con dos temporadas de ocho episodios de media hora. Retrata relaciones amorosas –sexuales, platónicas, de amistad, familiares…– desde distintas perspectivas, con momentos vitales y edades diferentes. Está la relación inacabada, el flechazo que acaba en depresión, el matrimonio que no se soporta, la pareja de gays que tiene un hijo a través de un vientre de alquiler, el amor en la vejez. Todos los episodios tocan la fibra porque este "amor moderno" depende de la conexión con el otro. El gran reparto también hace mucho para engancharse a las historias: Anne Hathaway (sublime su episodio musical), Dev Patel, Cristin Milioti, Tina Fey, John Slattery ('Mad Men'), el cantante Ed Sheeran, Kit Harington (‘Juego de tronos’), Ana Paquin, Tobias Menzies (‘Outlander’)… Un episodio lo dirige Sharon Horgan ('Catastrophe') y otro, la actriz Emmy Rossum ('Shameless').

'Los Romanov'

Creada por Matthew Weiner, al que le debemos la gran ‘Mad Men’, los protagonistas de esta curiosa antología dicen ser descendientes de la familia rusa asesinada en 1918.

Los ocho episodios son casi como películas, al menos por su duración: hora y media cada uno. Aunque esconden ciertas conexiones entre personajes y la sensación de que la idea del linaje, de la descendencia sobrevuela sobre las historias, ‘Los Romanov’ cuenta historias independientes. Las diferentes localizaciones (Paris, Austria, Nueva York, México…) son un plus, y cómo no algunos de sus conocidos intérpretes. Aaron Eckhart interpreta al sobrino de una mujer adinerada que no sabe a quién dejarle la herencia. Corey Stoll ('Billions') y Kerry Bishé ('Halt and Catch Fire') son una pareja que intenta salvar su matrimonio. Christina Hendricks ('Mad Men') es una actriz que rueda una película sobre los Romanov en la que Jack Huston ('Boardwalk Empire') es Rasputín. Y Kathryn Hahn ('Bruja Escarlata y Visión') viaja a Rusia para adoptar a un crío.

'Cuentos asombrosos'

Creada por Adam Horowitz y Edward Kitsis (‘Erase una vez’) retoma el mismo espíritu que la icónica ‘Amazing Stories’, de nuevo de la mano de Steven Spielberg.

Creada por Spielberg, ‘Cuentos asombrosos’ fue una antología que aguantó dos temporadas en los años 80. Ahora regresa con cinco episodios ambientados en diferentes épocas y localizaciones con un denominador común: una historia que parece muy real esconde un toque fantástico. Uno de los cuentos te lleva al pasado en un viaje en el tiempo en el que el protagonista se enamora de una mujer del siglo XIX (Victoria Pedretti, ‘You’). Un chaval y su abuelo (Robert Forster en su último papel tras su fallecimiento) descubren un cómic que les puede dar algún tipo de poder. Edward Burns es un agente del FBI que investiga el extraño caso de un piloto de la II Guerra mundial que se estrella en el Ohio actual. Un tipo misterioso (Josh Holloway, 'Perdidos') ayuda a una mujer que sale de un coma pero no reconoce a su hija.