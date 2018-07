'Orange is the New Black': Los 6 cambios de la nueva temporada

NUEVA CÁRCEL

La sexta temporada de 'Orange is the New Black', que estrena Movistar+ el 28 de julio, se despide de Leitchfield y arranca una semana después de la rebelión de las reclusas. La muerte de dos policías no puede quedar impune, a pesar de que el levantamiento surgiese por la muerte de una de las reclusas. Si la anterior temporada se concentró en tres días llenos de acción de principio a fin, a un ritmo vertiginoso, ahora se muestran las consecuencias de la revuelta, con tramas más relajadas que recuerdan a las de las primeras cuatro entregas.

‘Orange is the New Black’, temporada 6 | Netflix

NUEVAS REGLAS

En la actual cárcel de máxima seguridad, surgen insólitas dinámicas de poder e inesperadas reglas. Toca reinventarse o morir, tanto para la serie –cuya quinta entrega, diferente e intensa, resultó un tanto anárquica– como para sus protagonistas. Las presas se dividirán en bandos y entablarán complicadas relaciones. El naranja ya no es "el nuevo negro". Al look de siempre se suman el beige y el azul de los modernos uniformes. Regresan los flashbacks, aunque no aparecen en cada uno de los 13 episodios de esta entrega y la mayoría resultan irrelevantes. Habrá que prepararse para el último episodio que dura nada menos que 80 minutos y que abrirá la puerta a una séptima temporada de la que podremos esperar cualquier cosa.

NUEVAS INJUSTICIAS

En el tráiler, aparece Luschek (Matt Peters) bailando de forma patética con las reclusas. Algunos de los policías vivirán historias de amor, sensibles ellos. Pero no hay que olvidar que en la cárcel de máxima seguridad, las flamantes reclusas han perdido todos sus derechos. Tienen que pagar por lo que hicieron, empezar de cero, y no les van a pasar ni una. 'Pornstache', el insufrible poli del bigote, parecerá un angelito al lado de estos despiadados policías. Si el episodio 10 de la quinta temporada, dirigido por Laura Prepon, supuso un puñetazo para los fans por su crueldad (Red siendo torturada por un Piscatella desatado), esta entrega promete dar otro paso adelante: algunas presas podrían sufrir peores vejaciones y, lo que es aún peor, ser condenadas a cadena perpetua de forma injustificada.

NUEVAS BAJAS

La mitad del reparto de la quinta temporada no regresa. A la nueva cárcel entrarán Red (Kate Mulgrew), Gloria (Selenis Leyva), Nicky (Natasha Lyonne), Taystee (Danielle Brooks), Ojos locos (Uzo Aduba) y Piper (Taylor Schilling), que intentará compensar el pasado, aunque seguirá sin entender que si cae mal (así, en general) es porque siempre nos ha parecido una privilegiada fuera de lugar. También Cindy (Adrienne C. Moore), Blanca (Laura Gómez), Frieda (Dale Soules), Lorna (Yael Stone), Flaca (Jackie Cruz), Pennsatucky (Taryn Manning) y Lolly (Lori Petty), a la que vimos por última vez al final de la cuarta temporada, cuando fue llevada al psiquiátrico por un asesinato cometido en realidad por Alex (Laura Prepon). Laura Prepon regresa, aunque en un inicio no se sabrá qué ha ocurrido realmente con Alex.

Las bajas de esta entrega se justifican porque son presas que han sido transferidas a una prisión fuera del Estado. Entre ellas, Brandy (Asia Kate Dillon), Maritza (Diane Guerrero), Janae (Vicky Jeudy), Yoga Jones (Constance Shulman), Boo (Lea DeLaria) o Leanne (Emma Myles). Aunque no se descarta que pudieran regresar en la séptima temporada.

NUEVAS JEFAS

La nueva cárcel se divide en tres bloques. Dos de ellos son liderados por dos hermanas que se llevan a matar desde hace décadas. Tanto Carol (Henny Russell) como su hermana Barbara (Mackenzie Phillips, 'One Day at a Time', la serie de los 70 cuyo reboot es 'Día a día'), usan a las más jóvenes cual ejércitos para su particular enfrentamiento. En sus flashbacks de los años 70 (interpretadas por Ashley Jordyn y Lauren Kelston), su relación era más divertida. En el bloque de Carol, conoceremos a Badison (Amanda Fuller, 'Uno para todas'), siempre cabreada, y a Daddy (la cantante Vicci Martinez), una hábil pandillera que coqueteará con Daya (Dascha Polanco). Ellas dos compensarán la falta de las cabezas rapadas y las adictas de la quinta entrega.

NUEVA PROTAGONISTA

La serie ha hablado del #metoo antes de que se creara el movimiento, como recordaba en una entrevista Danielle Brooks. Su personaje, Taystee, se proclamó líder de la insurrección, sin el control y la autoridad de la policía.

Su reivindicación de un trato digno tras la muerte de su amiga se fue de madre cuando otras presas se tomaron la justicia por su mano. Sin embargo, se enfrentará a un dudoso juicio, aunque contará con la inesperada ayuda de Caputo (Nick Sandow). Su personaje es uno de los más relevantes de la temporada, pues es la líder del movimiento Black Lives Matter, convertida en chivo expiatorio. Compensará mucho la falta de carisma, una vez más, del personaje de Piper.

