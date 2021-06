'Loki', 3 razones por las que te engancharás al gran villano de Marvel

'Loki' es el hijo adoptivo de Odin que se siente ninguneado por su hermanastro (y rival) Thor. Un auténtico peligro. Se siente un dios, pero las cosas nunca han sido fáciles para él. A Loki le hemos conocido a lo largo de varias entregas en la gran pantalla, pero su salto como protagonista (y no necesariamente tan malo) llega ahora gracias a la televisión. Estas son las tres razones por las que te engancharás al gran villano de Marvel.

POR LOS VIAJES EN EL TIEMPO

Haciendo memoria, el final de 'Vengadores: Endgame' es el principio de 'Loki'. Tras pelearse con Thor y perder, los Vengadores se despistaban lo que él aprovechaba para robar el Teseracto (que ocultaba la Gema del Espacio) en la Torre Stark y escabullirse. El dios del engaño es detenido por vulnerar las reglas espacio temporales al inicio de la serie, aunque en realidad fueron los propios Vengadores los que viajaron al pasado hasta diferentes épocas para recuperar las Gemas del Infinito y revertir el chasquido de Thanos. Es decir, Loki no entiende qué ha hecho él de malo que no hayan pergeñado los demás superhéroes, por qué le han detenido solo a él y ha perdido aparentemente sus poderes.

Cuando Loki se fuga rompe la línea temporal. No solo hay una realidad alternativa sino que el multiverso se podría ver amenazado. Aquí entra entonces una organización llamada

TVA, o lo que es lo mismo, la Autoridad de Variación del Tiempo, que lucha por preservar la paz. Es la primera vez que aparece, aunque sí lo hizo en el cómic en los años 80. En el primer episodio nos explican quiénes son los Guardianes del Tiempo y el funcionamiento de la TVA de una forma muy pueril pero resultona, con unos dibujos animados de estética vintage. Aunque da igual: Loki no entiende nada. ¿Qué está pasando?

Esa perplejidad también es compartida por el espectador, pero sin perder la sonrisilla en la boca. Todo es nuevo en esta enigmática localización con aspecto retro pero tecnología mega-avanzada. Aunque en ‘Endgame’ ya existían estos saltos temporales, es ahora cuando los guionistas se tienen que poner las pilas para que todo tenga sentido y no rompa ciertas reglas. Aunque en un principio, Loki se enfada y quiere ser de nuevo el Loki que conocemos, el que se sale con la suya y usa sus poderes para cambiar de apariencia, no lo consigue. Es más, su nueva misión –ser reclutado por la TVA– no tendrá nada que ver con lo que ha estado haciendo hasta ahora (que era básicamente el mal).

Tom Hiddleston en 'Loki' | Disney+

POR EL NUEVO LOKI

Además de los viajes en el tiempo, algo que engancha de primeras, es el propio protagonista, un bombón de personaje. Si ya lo era antes, más ahora. El maestro de la confusión es ahora el que no entiende nada. El habilidoso liante cae ahora en las trampas de los demás. Este nuevo Loki es el de ‘Los Vengadores’. No es el Loki que murió a manos de Thanos en ‘Infinity War’. Recordemos que Loki había invadido la Tierra en 2012 aliándose con el megavillano. A Loki lo mató Thanos en el cine. En la tele está vivo. Pero no regresa como el arrepentido que se redimió de sus actos y se sacrificó sino como un auténtico badass que no ha vivido su propia muerte (ni tantas otras cosas: la muerte de su madre; la destrucción de su mundo, de Asgard…). El primer episodio se encarga de

hacérselo ver a modo de flashbacks de una vida que nunca vivió. O mejor dicho, de una muerte que nunca existió (al menos en su línea temporal).

Si en el UCM Loki era un simpático robaescenas y poco más, ahora salta del lado oscuro a primera línea. La oveja negra adoptado por Odin sufrirá una crisis de identidad, algo que los guionistas usan para profundizar en la psique de uno de los villanos más molones. Kate Herron (directora de algunos episodios de ‘Sex Education’) además de ser fan del antihéroe de Marvel tenía muy clara la intención de la serie. Loki es de esos personajes que nunca sabes si puedes o no confiar en él. La serie de seis episodios analiza varias ideas partiendo de esto. ¿El villano nace malvado o se hace? ¿Puede cambiar? ¿Los hechos vividos en el pasado condicionarán sus decisiones? En la serie por fin sabremos cuál es su punto de vista, su forma de ver el mundo, qué le hace vulnerable… Pero si una vez se sacrificó por un bien mayor, seguramente lo vuelva a hacer, ¿no?

POR LA ACCIÓN, EL HUMOR Y… LOS VENGADORES

No solo Tom Hiddleston brilla con su sonrisa picaruela y sus elegantes ademanes. Esto ya lo dábamos por supuesto al interpretar a Loki. Es que además se enfrenta de primeras a una serie de personajes nuevos que descolocan a un tipo que se le presupone impredecible. La organización que lo detiene por saltarse las reglas y le anula sus poderes está capitaneada por el agente Mobius (con un Owen Wilson luciendo cana y bastante paciencia con el rebelde Loki). Mobius se encarga de monitorizar las líneas temporales para que todo siga su curso y haya paz. Esta sí es una extraña pareja: el alocado Loki frente al aparentemente detective del montón. Pero como el yin y el yang ambos se complementan. Loki no puede engañarle y Mobius le pilla el tranquillo desde el principio. Luego está la jueza Lexus (Gugu Mbatha-Raw, ‘Morning Glory’) que obviamente castiga a aquellos que se pasan de la raya. Vemos a Loki temeroso y eso ya es mucho. Cuando interactúa con ellos se provocan momentos hilarantes, la verdad.

Tom Hiddleton vuelve a meterse en la piel del villano Loki. | Disney+

'Loki' es un thriller lleno de acción, muy divertido (más en el segundo episodio) y pone al espectador en situaciones que le desconciertan tanto como al propio protagonista. Tiene ese punto de originalidad con toque retro y de análisis del personaje fuera de su entorno de ‘Bruja Escarlata y Visión’, y algo en el aspecto policial que puede recordar a ‘Agentes de Shield’. Además, logra que empaticemos con el malo, que nos guste más el villano que los defensores de la ley que intentan reconducirle por el buen camino. En este primer episodio aparecen los Vengadores aunque sea a modo de flashback y los vemos a través de la mirada de Loki. La serie ya ha confirmado una segunda entrega así que tendremos magia y saltos temporales por una larga temporada. Además, conectará con la segunda entrega de Doctor Strange: ‘Multiverso de la locura’ en la que el personaje de Benedict Cumberbatch, como dice el título, se las tendrá que ver con una situación muy similar a la de Loki. ¿Estará implicado el mismísimo dios del engaño? Sea cine o tele este universo sigue enganchando como pocos.