'Breaking Bad' cumple 10 años: 10 cosas que (seguramente) no sabes de la serie que lo cambió todo

1. El episodio más deseado. "Ozymandias" (5x14), el para muchos, mejor episodio de 'Breaking Bad', incluido su creador Vince Gilligan, fue objeto de deseo de realizadores como Guillermo del Toro. El ganador del Globo de Oro 2018 a mejor director por 'La forma del agua' pidió expresamente a Gilligan dirigir "Ozymandias", pero Gilligan –al frente sólo de cinco de los 62 episodios de la serie, incluidos el piloto y el final–, rechazó su oferta porque hubiera roto la tónica de la serie y llamó a Rian Johnson (Star Wars: Los Últimos Jedi), que ya dirigió otro episodio insólito, el de "La mosca" (3x10).

'Breaking Bad' agradece el éxito de "Ozymandias" | AMC

2. Las dos "manías" de Gilligan. En cada uno de los episodios aparece al menos un encuadre cerrado (desde dentro de un maletero, pared, cajón, etc.), y si un personaje muere, otro le reemplaza en el siguiente episodio (o alguno próximo).

3. Gus, "sospechoso" antes de tiempo. En la primera temporada, la huelga de guionistas en Hollywood afectó también a la serie. Gus Fring, que sale por primera vez en "Mandala" (2x11), iba a ser nombrado antes como Keyser Söze, el enigmático personaje de 'Sospechosos habituales' (1995), filme donde aparece Giancarlo Esposito, el actor que lo interpreta. La huelga acortó la temporada a la mitad y no se pudo incluir este guiño.

Giancarlo Esposito es Gus Fringe en 'Breaking Bad' | AMC

4. El villano delicado. Siguiendo con el impertérrito Gus Fring, el actor reconoció haberse inspirado en el tranquilo Edward James Olmos de 'Corrupción de Miami' (1984-1990). Esposito, que apareció tres veces en esta serie, le añadió cierta confusión interna a uno de los mejores villanos televisivos de los últimos años.

5. Para fans de 'Moby Dick'. El cuñado de Walter White, Hank, interpretado por Dean Norris, recuerda al obsesionado Ahab de la novela de Herman Melville. Para el agente de la DEA, su "ballena" es Heisenberg, y, sin entrar en posibles spoilers, diremos que el paralelismo también está relacionado con su final.

6. Dos "bromas" a costa de Steven Bauer. El actor, que interpreta a Don Eladio, el jefe del cártel de Juárez, fue Carlos Ayala en 'Traffic' (2000), integrante del cártel de Tijuana, rival del de Juárez. No es la única coincidencia divertida. Bauer aparece en 'El precio del poder' (1983), junto a Mark Margolis, el Tío Salamanca. La película de Brian De Palma es una constante en 'Breaking Bad' y Walter la ve por televisión en "Hazard Pay" (5x3).

Imagen de adelanto de la quinta temporada de 'Breaking Bad' | EW

7. Dos mentiras sobre Skyler. Cuando la mujer de Walter aparece embarazada en la segunda temporada, la doble de tripa de Anna Gunn fue la propia Betsy Brandt (Marie, la mujer de Hank), que, a su vez, tuvo que ocultar su estado. La segunda mentira hubiera hecho saltar de la silla al mismísimo House. ¿Por qué Skyler ganó peso en la cuarta temporada? El motivo fue médico, ya que Anna Gunn contrajo lupus.

8. Siguen online. En 'Breaking Bad', Walter Jr. (RJ Mitte) recauda fondos para el cáncer de su padre a través de una web (www.savewalterwhite.com) que, 10 años después, ¡sigue en funcionamiento! Algo parecido ocurre con el site que usa Hank (MineralEmporium.com), aficionado a los minerales, aunque éste redirige al microsite de la serie en la web de AMC.

9. El gran error. Vince Gilligan tuvo que reconocer la metedura de pata. En "Gliding Over All" (5x8), cuya trama transcurre en 2008, se habla de la muerte de Bin Laden que no sucedió hasta 2011.

10. El final alternativo. Incluido en el DVD de la serie, es una de las mejores bromas seriéfilas que se recuerden. Bryan Cranston, en realidad, ha sufrido una pesadilla, en un claro homenaje al final de 'Newhart' (1982-1990), y no es Walter White si no el padre de Malcom de nuevo, con cameo incluido de la actriz Jane Kaczmarek (Lois). Magnífico.