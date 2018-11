'La balada de Buster Scruggs': Claves del western episódico de los Coen

EL PISTOLERO

'La balada de Buster Scruggs' da nombre a la serie y al primero (y más impactante) de los episodios, protagonizado por Tim Blake Nelson, que ya trabajó con los Coen en 'O Brother!' y que interpreta a un sonriente pistolero, cantarín y parlanchín, que se bate en duelos surrealistas, hasta que encuentra la némesis a su medida. La inspiración: las artimañas de Clint Eastwood en 'Por un puñado de dólares' (Sergio Leone, 1964) y el duelo final de 'La muerte tenía un precio' (Leone, 1965), con una cajita de música en vez de un espejo. Sorprende la la acción llena de adrenalina y la violencia non stop del episodio, que gustará a los fans de Sam Peckinpah: el bandido (Willie Watson) se llama The Kid como el personaje de Kris Kristofferson en 'Pat Garrett y Billy el Niño'. Cameos: en la timba de cartas, David Krumholtz ('Numbers') y Clancy Brown ('Carnivàle').

EL ATRACADOR DE BANCOS

En 'Near algodones', un tímido y bronceado James Franco se jugará el tipo tras intentar robar un banco enfrentándose a un quijotesco cajero –hilarante Stephen Root ('The Man in the High Castle'). La inspiración: los ecos al spaguetti western de Leone en 'El bueno, el feo y el malo' (1966) y en la retorcida escena del ahorcado debatiéndose entre la vida y la muerte sobre los hombros de otro tipo en 'Hasta que llegó su hora' (1968). Cameos: inevitable no pensar en la moderna 'Westworld' con Ralph Ineson como "el hombre de negro". Mantiene el interés por el suspense.

EL FERIANTE

En 'Meal Ticket', Liam Neeson, que prácticamente no suelta palabra, lleva una vida rutinaria como feriante, montando un teatrillo en el que un tullido –Harry Melling ('Harry Potter')– habla ante el público (la repetición de sus declamaciones puede llegar a aburrir). La inspiración: Ethan Coen y Joel Coen, que producen, dirigen y escriben todos los episodios, proponen aquí una broma macabra que encuentra su paralelismo en los vídeos que triunfan en internet. Como si de un vodevil se tratara, han contado que el orden de los episodios se corresponden a cómo los fueron escribiendo, el primero de ellos hace más de 20 años.

EL BUSCADOR DE ORO

Lo más atractivo de 'All Gold Canyon' es un irreconocible Tom Waits hablando solo junto a su burro, mientras busca oro en una gran pradera virgen. La inspiración: particular homenaje a Walter Houston en 'El tesoro de Sierra Madre' (John Huston, 1948), pero sin ser ayudado por Humphrey Bogart. Uno de los puntos fuertes de la serie (y, en concreto, de este episodio) es la grandiosidad de los exteriores. Algunas de las localizaciones, por ejemplo las de Nuevo México son las mismas que 'No es país para viejos' (2007) y 'Valor de ley' (2010), dos de los westerns de los Coen, amantes del Far West (llegaron a colar a vaqueros cantantes en '¡Ave, César!', 2016).

'La balada de Buster Scruggs' | Netflix

LA CARAVANA

El quinto episodio (por fin) es protagonizado por una mujer. En 'The Gal Who Got Rattled', Zoe Kazan ('The Deuce') viaja, junto a su hermano y su perro, en una caravana, recorriendo parajes desiertos donde pueden acechar las tribus salvajes. La inspiración: sin el ganado de 'Río Rojo' (Howard Hawks, 1948) pero sí con la misma sensación de inseguridad en el traslado de los convoyes. De calidad irregular, éste es el episodio en el que la estética habitual de los Coen se difumina para dar paso a numerosas escenas de diálogos y algo de romance, por encima de la acción. Aunque no evita su dosis de tragedia y de violencia explícita. Hay que buscar ciertas pistas en el libro que aparece al principio de cada capítulo, con ilustraciones de Frederic Remington.

LA DILIGENCIA

Cinco extraños –parece un chiste: un irlandés, un inglés, un francés, un cazador y una señora– viajan en un carruaje en el sexto (y último) episodio, 'Mortal Remains'. La inspiración: una parodia de 'La diligencia' (John Ford, 1939), que ya homenajeara Quentin Tarantino al inicio de 'Los odiosos ocho' (2015). Encerrados en el vehículo Brendan Gleeson ('Mr. Mercedes'), que llega a cantar de forma inaudita; Saul Rubinek ('Almacén 13'); Tyne Daly ('Murphy Brown') y un parlanchín Chelcie Ross ('Mad Men'). La historia de 'The Midnight Caller' que se cuenta era ya mencionada en 'Valor de ley'. Los Coen aprovechan el rodaje digital (por primera vez han filmado así) para acentuar los cambios de luz, del amanecer al anochecer. 'La balada de Buster Scruggs' se llevó un premio a mejor guión en el pasado Festival de Venecia, y, seguramente, les siga dando buenas noticias.

'La balada de Buster Scruggs' se estrena en Netflix este viernes 16 de noviembre.