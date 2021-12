Los 10 mejores personajes de series de 2021

Loki (Tom Hiddleston) en 'Loki'

Con la misma risa maquiavélica que luce en el cine, Tom Hiddleston logró reinventar a un nuevo Loki para televisión. No es el liante que murió a manos de Thanos en ‘Infinity War’. Ahora, el hijo adoptivo de Odin no sabe quién es, ni dónde está, ni qué está pasando. Loki, el maestro de la confusión, es ahora el que no entiende nada. La oveja negra sufre una crisis de identidad, deja de ser un secundario robaescenas para saltar del lado oscuro a primera línea, como absoluto protagonista. Profundizar en su mente maquiavélica da como resultado uno de los personajes más inesperadamente atractivos de este 2021.

Bruja Escarlata (Elizabeth Olsen) en 'WandaVision'

Sin dejar a los superhéroes de Marvel, en femenino no podemos dejar de hablar de Bruja Escarlata. La ama de casa con poderes telequinéticos también salta de la gran pantalla a la televisión para cuestionarse quién es en realidad. Como Loki, Bruja Escarlata no recuerda muy bien quién es ni qué hace con Visión, su marido, protagonizando una suerte de sitcom cómica a lo “show de Truman”. Elizabeth Olsen regresa como Wanda Maximoff para intentar comprender por qué todo parece tan ridículamente perfecto e interpretando un personaje delicioso y encantador pero también con mucha mala leche e ira contenida.

Christopher Duntsch (Joshua Jackson) en 'Dr. Death'

Nadie hubiera apostado un duro por ver a Joshua Jackson interpretando a un personaje real con el que es imposible empatizar y al que el espectador odia desde la primera vez que sale en pantalla. Christopher Duntsch es un doctor que operó con total impunidad a numerosos pacientes causándoles daños irreversibles. Este neurocirujano al que el actor logra insuflarle toda la maldad desde una mirada de autosuficiencia fue en realidad un asesino en serie camuflado tras una bata blanca. El sistema hizo que su negligente actitud pasara desapercibida hasta que pudo ser encarcelado, lo que creó un precedente en EE UU al condenar a un médico con cargos penales en el ejercicio de su trabajo.

Dexter (Michael C Hall) en 'Dexter: New Blood'

Otro serial killer, pero ficticio, es Dexter, un icono televisivo que aparece en esta lista gracias a su resurrección en 2021 con 'Dexter: New Blood'. El revival protagonizado de nuevo por Michael C. Hall tiene el gran aliciente de ver al ex forense en el papel de padre preocupado por un hijo que podría seguir sus pasos delictivos y esconder su propio pasajero oscuro, ese que le incita a cargarse a todo aquel que considere un deshecho social. Una década después de que se escondiese en un pueblo nevado huyendo del caluroso Miami, Dexter vuelve a reincidir para hacernos partícipes de sus sangrientas decisiones, esas que logran hacernos dudar de nuestra propia moralidad.

Henry Drax (Colin Farrell) en 'La sangre helada'

Los psicópatas televisivos son personajes muy golosos. En esta triada, tras el doctor Muerte y Dexter, no podía faltar este malvado arponero interpretado por Colin Farrell, posiblemente el villano seriéfilo del año. En la adaptación de la novela de Ian McGuire ambientada en el siglo XIX, una expedición al Ártico se convierte en una carnicería por culpa de Henry Drax, un asesino enajenado y sádico que destaca entre otros serial killers por su complejidad. Drax es la maldad más pura y primitiva, la que no tiene razón de ser un alma oscura cuya frialdad salvaje resulta aterradora.

Kang Sae-byeok (Jung Hoyeon) en 'El juego del calamar'

Ha sido uno de los bombazos del año. ‘El juego del calamar’ funciona a varios niveles, como metáfora sobre la desigualdad pero también como puro entretenimiento más allá del trasfondo social. En este gigantesco concurso, un juego de niños compuesto en realidad por pruebas sangrientas y crueles, aunque el protagonista es un padre agobiado por las deudas (Lee Jung-jae) destaca por su valentía y coraje esta joven desertora norcoreana (interpretada por la modelo surcoreana Hoyeon Jung) por la que nadie daría un duro y que demuestra ser dura de roer hasta límites insospechados.

Clara Belmonte (Michelle Jenner) en 'La cocinera de Castamar'

Para los fans de series de época y de los amores imposibles se estrenó en 2021 la adaptación de la novela de Fernando J. Múñez que se convirtió en la serie más vista de Antena 3 de la temporada. Su protagonista, Clara Belmonte (Michelle Jenner), una joven con estudios, llega a Castamar para ayudar en las cocinas. Refugiarse entre los fogones le hace sobrellevar la agorafobia que sufre tras haber perdido a su padre. Pronto su prodigiosa mano en las elaboraciones culinarias llama la atención del conde, iniciando ambos una historia de amor prohibida envuelta en todo tipo de intrigas palaciegas.

La madre (Candela Peña) en 'Maricón perdido'

La biografía televisiva de Roberto Enríquez, el alias del escritor Bob Pop, encontró en Candela Peña a la actriz perfecta. Con una voz chillona, ademanes histriónicos, desordenados, divertida sin pretenderlo… En su versión de mala madre de Roberto en ‘Maricón perdido’, la actriz de ‘Hierro’ personifica a esa progenitora castrante que no confía en su hijo, que le amedrenta, que le vuelve loco. Mientras Roberto busca su identidad en diferentes etapas de su vida, es su madre en esta agridulce deconstrucción la que suma un toque delirante más a la trama. Una madre terrorífica por lo que tiene de verdad.

Armond (Murray Bartlett) en 'The White Lotus'

En un resort de verano para ricos, entre los adinerados clientes y los empleados a su servicio, se encuentra en tierra de nadie y de todos el gerente del establecimiento. Armond, de sonrisa profidén, bigote tupido y maneras delicadas y serviciales, es uno de los más agudos personajes de este reparto coral por su inevitable bipolaridad. Qué hacer ante el conflicto, cuando uno encuentra su límite ante el privilegio exacerbado. Armond entonces se desata provocando un estallido de hilaridad en el que rezuma talento el actor Murray Bartlett, una especie de joven Kevin Kline tan divertido como inesperadamente caótico.

Deborah Vance (Jean Smart) en 'Hacks'

Nada como una diva de la comedia en horas bajas pero peleona para atraer todas las miradas de los fans del ‘stand up’. Una idea sencilla la de ‘Hacks’ que se hace grande gracias a la interpretación de la veterana Jean Smart, vista en series como ‘Fargo’, ‘Legión’, ‘Watchmen’ o haciendo de madre de Kate Winslet en ‘Mare of Easttown’. Su personaje, Deborah Vance es una legendaria cómica deseosa de enganchar a nuevas generaciones aunque la sociedad en realidad le anime a tirar la toalla. En su afán por mantenerse en el candelero será ayudada por una joven novata (Hannah Einbinder) deseosa de encontrar su sitio. A pesar de ser dos mujeres de lo más dispares, unidas se harán más fuertes.

