'Nurse Jackie': cualquier temporada pasada fue mejor

'Nurse Jackie' empezó como una serie más que notable, con un peculiar sentido del humor y una mezcla muy sugerente de comedia y drama. Cinco temporadas pesan mucho y no todas las series llegan a ella manteniendo el mismo nivel de calidad. La serie de Showtime padece un estancamiento dramático muy destacado, con muy poco avance en las tramas y con una cierta sensación de repetición.



La quinta temporada comienza de forma brusca, a trompicones, eliminando personajes antiguos (el actor Jake Cannavale ya no está en la serie) e incluyendo otros nuevos. Jackie, que ahora se mantiene sobria, tiene que lidiar con un ex marido vengativo que lucha por la custodia de sus dos hijas. Lo cierto es que Jackie nos gustaba más cuando era una auténtica adicta a la oxycodona y se las arreglaba para drogarse en cualquier rincón del hospital.



Jackie Payton era una mentirosa patológica, infiel, drogadicta, que ponía su trabajo por encima de su vida personal. Ahora todo eso ha desaparecido y tenemos una versión light de la enfermera más carismática del All Saints Hospital.



La doctora O'Hara ('Eve Best') también ha perdido ese particular brillo que tenía en los primeros capítulos. Resulta muy poco creíble que tras ser madre quiera dejar de trabajar para cuidar a su hijo. Es una clara incoherencia del personaje y se nota la mano de los nuevos productores ejecutivos, que desconocen el background de los personajes.



Lo mejor de la serie sigue siendo la impecable interpretación de Edie Falco que, a pesar de enfrentarse a un guión con poca fuerza, consigue una más que creíble interpretación. Lo mismo con las actrices Anna Deavere Smith ('Gloria') y Merritt Wever, la enfermera Zoey que tanto nos hace reír.



En cuanto a los nuevos personajes, el más interesante es el nuevo doctor Ike Prentiss, de formación militar y con métodos sanitarios poco ortodoxos. Se trata de un perfil un tanto manido que ya hemos visto en otras series (basta con observar a Owen Hunt en 'Anatomía de Grey').



Es inevitable ver que 'Nurse Jackie' no ha envejecido bien y que asoma un desgaste mayor del que debería (tan sólo lleva 47 capítulos en antena). De momento se emitirán los diez capítulos firmados para la quinta temporada y si mantiene los datos del estreno es probable que renueve por una sexta entrega. Quién sabe, puede que se produzca el milagro y la serie tome aliento. Después de todo, en los hospitales televisivos puede ocurrir cualquier cosa.