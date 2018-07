'Mujeres Desesperadas' dice adiós en su mejor momento

La misma serie que alcanzó en la finale de su primera temporada 30 millones de espectadores, cierra su ciclo en el momento justo. Hubiese sido un desastre para la cadena, para las actrices y para los seguidores terminar la serie de forma precipitada, sin previo aviso y sin margen de maniobra para cerrar la historia de una forma digna (léase 'Anatomía de Grey'). Merece decir adiós por la puerta grande.



El lógico desgaste de la audiencia no ha sido sinónimo en pérdida de calidad. Aun así ABC y el propio Marc Cherry, creador de la serie, han decidido que mejor echar el cierre ahora y no cuándo sea demasiado tarde y la audiencia se haya desapegado totalmente de nuestras desesperadas favoritas.



El final de la séptima temporada, en el que todas las protagonistas están implicadas en un mismo asesinato, es el mejor posible para la final season y deja las tramas de todas ellas en un punto muy jugoso. Los fans queremos que aprovechen este buen momento y nos brinden una última temporada que se mantenga en alto desde el principio y hasta el final.



Según se ha leído por la web Marc Cherry tiene más o menos pensado el último episodio de la serie. Y sin incurrir en spoilers puedo afirmar que va bien encaminado. Habrá más flashbacks de Marie Alice y los que añoran la calidad inmensa de la primera temporada se sentirán recompensados. No podía ser de otra forma.



Atrás quedan momentos inolvidables de la serie. El tiro que se pega Marie Alice nada más comenzar el piloto de 'Mujeres Desesperadas', Susan correteando desnuda por Wisteria Lane, Bree cargando un rifle, Lynette drogada porque no puede soportar a sus hijos, Gabrielle acostándose con un menor de edad… ¡Qué recuerdos!





También permanecen en nuestra retina el secuestro del supermercado, el imborrable tornado, el incendio, el accidente de la avioneta, la revuelta de Paul Young. ¿Qué sería de 'Mujeres Desesperadas' sin los capítulos catastróficos? ¿Cuál será el desastre final y definitivo?



'Desperate Housewives' comenzó en 2004 en la network ABC y fue uno de los estandartes que salvó al canal de televisión de la crisis total en la que se encontraba. Ganadora de premios, número uno en audiencias, 120 millones de espectadores por todo el mundo… Una comedia negra repleta de drama, un drama cómico, una serie imborrable. Ninguna ficción ha representado tan bien el espíritu femenino americano de los suburbios. Ninguna otra lo hará igual. 'Mujeres Desesperadas' ya está en nuestra retina catódica y no se borrará jamás.