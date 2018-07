Número de Serie

1. No es la versión gay de ‘Girls’. El primer error es querer compararla con la serie de Lena Dunham, con la que no comparte ni tono, ni género y sobre todo el público al que se dirigen. ‘Looking’ es una serie con voz propia y desde luego muy diferente a ‘Girls’, ficción con la que solo comparte cadena de emisión.



La serie de Lena es puro exceso y el estilo de ‘Looking’ es infinitamente más sosegado y costumbrista, pero ni de lejos aburrido o insulso.



2. No es la nueva ‘Queer as Folk’. Otra comparación inevitable y más injusta, ya que es evidente que las dos series son completamente opuestas. ‘Queer as Folk’ era una ficción petarda y mamarracha (aunque puntera en su momento) que giraba en torno a los estereotipos gays más rancios, mientras que ‘Looking’ se esfuerza en retratar de forma más profunda y reflexiva la situación actual del colectivo LGBT.



Si ‘Queer as Folk’ fue una serie revolucionaria en su momento, ‘Looking’ es una serie que la televisión actual necesita y que ha sido capaz de mostrar un retrato honesto, valiente y distinto de la homosexualidad masculina.



3. Sus personajes. Casi todas las series sobre grupos de amigos tienen a cuatro actores, pero ‘Looking’ ha decidido apostar por una fórmula en la que son 3 los protagonistas: Patrick (el inmaduro emocional), Agustín (el que no sabe lo que va a hacer con su vida) y Dom (al que la edad le empieza a pesar). Los tres son reconocibles y 100% reales, basados en un auténtico conocimiento de la realidad gay actual.



Aquí se nota, y mucho, la mano de Andrew High en los diálogos, siendo capaz de poner en boca de los tres personajes gran parte de las aspiraciones y frustraciones de muchos de los gays que cualquiera de nosotros tenemos alrededor.



4. Interesante mezcla de comedia y drama. Si hay algo que la serie plasma con acierto es la capacidad de intercalar en un mismo episodio drama y comedia a partes iguales, mostrando a los personajes en momentos tan absurdos como devastadores. Los actores demuestran una excelente versatilidad a la hora de ponerse en la piel de situaciones que van desde buscar sexo casual en un parque, quedarse sin trabajo, hacer un trío con tu pareja o afrontar la muerte de un ser querido.



5. Temas sobre la mesa. La serie realiza una interesante pedagogía audiovisual sobre el VIH, las relaciones interraciales, la clásica relación entre las mujeres heterosexuales y los hombres homosexuales o la a aceptación familiar de padres y madres. En definitiva, pone sobre la mesa muchísimos temas que afectan a la comunidad LGBT pero que también se puede extender al resto de la población. Y lo más interesante de todo es que lo hace sin aleccionar y sin sentar cátedra.



6. Comunidad fiel. Si ‘Looking’ ha sido capaz de sobrevivir en la parrilla televisiva ha sido gracias a sus fans, que han luchado contra viento y marea para que la serie tenga un final a la altura de la serie. Gracias a este esfuerzo, ‘Looking’ se despedirá de sus fans con una tv movie a modo de especial que se estrenará en las próximas semanas en HBO. Mientras tanto, ahora tienes la oportunidad de disfrutar de los 18 episodios que componen las dos temporadas de la serie.