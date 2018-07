Los Globos de Oro homenajean ‘Breaking Bad’ y sorprenden a todos con los premios para la comedia ‘Brooklyn Nine-Nine’

No había demasiado lugar para la duda: ‘Breaking Bad’ y Bryan Cranston ganaron el Globo de Oro a mejor drama y mejor actor dramático respectivamente. Otra elección hubiese levantado ampollas y muchas críticas. Supone, además, una despedida de los Globos de Oro a la serie de AMC que ha revolucionado la televisión desde que terminó ‘Los Soprano’.

‘House of Cards’ tendrá que esperar para ganar como mejor drama del año, pero al menos se lleva un premio a casa y no precisamente de consolación: a pesar de la dura competencia, Robin Wright ganó como mejor actriz dramática por su impecable papel de Claire Underwood.

En comedia se produjo la mayor y más inesperada sorpresa: ‘Brooklyn Nine-Nine’ gana el Globo de Oro a mejor comedia y su actor protagonista, Andy Samberg recoge el premio como mejor actor cómico. FOX, que emite la serie la noche de los martes con poco éxito, no habrá podido contener la alegría por el impulso que han dado los Globos de Oro a una de sus ficciones de estreno y que tenía toda la pinta de ser cancelada en los próximos upfronts.

En cuanto a las actrices cómicas, otra categoría de gran competencia, se produjo una hecho histórico y a la vez de justicia catódica: Amy Poehler, presentadora de la gala junto a Tina Fey, ganó el Globo de Oro a la mejor actriz de comedia por ‘Parks and Recreation’. Se lo merecía, tras múltiples nominaciones a otros premios y por una comunidad de espectadores que se mantiene fiel a la serie a prueba de bombas.

Los secundarios fueron a parar a manos de dos actores vinculados al cine que ahora se han pasado a la televisión. Es el caso de John Voight por 'Ray Donovan' y Jacqueline Bisset por 'Dancing on the Edge'. Una elección que ha negado a Aaron Paul o a Sofía Vergara recoger su premio.

‘Behind the Candelabra’ arrasa y se lleva dos galardones: mejor tv movie (merecido) y mejor actor para Michael Douglas (más que merecido). Los periodistas extranjeros se han dejado seducir por la extravagancia y barroquismo del biopic de Liberace; era otra de las apuestas seguras y más con el espaldarazo que se llevó en los últimos Emmy.

Elizabeth Moss derrota a Helen Mirren y Jessica Lange y gana el Globo de Oro a la mejor actriz de tv movie o miniserie por la aclamada ‘Top of the Lake’. Bravo por Moss porque lo tenía todo en contra y ha logrado vencer a semejantes pesos pesados de la interpretación.

En general han sido unos premios que han reconocido y homenajeado como se merece al mejor drama de los últimos años (‘Breaking Bad’) que han apostado por premios diferentes en comedia (‘Brooklyn Nine-Nine’) y han destacado ficciones tan notables como ‘House of Cards’, ‘Parks and Recreation’ o la genial tv movie ‘Behind The Candelabra’. Premios repartidos y, sobre todo, premios justos a la par que merecidos.