El Festival de Series: el evento imprescindible para los seriéfilos

Día 1: los blogueros comparten con los espectadores su pasión por las series

El foro Birraseries, que reúne en Madrid una vez al mes a los blogueros de series de televisión, ofreció el taller más interesante y que mayor aforo aglutinó durante todo el festival. Desde una sala repleta de espectadores, nueve blogueros compartieron sus impresiones sobre muchos aspectos de las series de televisión: el cambio que se produjo desde 'Los Soprano', el prestigio que tiene para los actores participar en series o los principales showrunners como Shonda Rhimes, Alan Ball o J.J. Abrams. Fue entonces cuando la moderadora pronunció la gran frase de la noche: "Queda prohibido decir la palabra 'Lost'". Un evento en el que las risas y la complicidad entre espectadores y blogueros fue la constante.



En los visionados destacaron, por actuales, las proyecciones de la segunda temporada de 'Homeland' (FOX), la sexta de 'Gossip Girl' (COSMO), la premiere de la séptima temporada de 'Dexter' (FOX) o el piloto de 'Arrow' (Calle 13).



Una de las series más aclamadas a la salida de las salas de cine fue 'Érase una vez', emitida por AXN y Antena 3. El estreno de la segunda temporada, en versión original subtitulada, gustó y mucho a los espectadores, que llenaron la sala. El éxito en Estados Unidos y en nuestro país, en sus modalidades de emisión en abierto y de pago, demuestra que es una de las ficciones del momento.



Día 2: el rey de las series, la importancia de las promos y la nueva televisón social

El segundo día del IV Festival de Series nos llevó a muchos al taller de auto promos en el que intervinieron los responsables de marketing y autopromoción de NBC Universal (Syfy y Calle 13), COSMO, TNT, Paramount Comedy y Canal Plus. Vídeos con grandes dosis de creatividad para publicitar las mejores series actuales, campañas promocionales, material gráfico para prensa... Las cadenas no escatiman en marketing seriéfilo, y muchas de las campañas que vimos han sido reconocidas en importantes premios internacionales.



Pero si algo movió a todo el festival hacia el hall de los Cinesa Proyecciones, fue el concurso el Rey de las Series, donde numerosos seriéfilos, algunos blogueros y otros no, tuvimos la oportunidad de competir (siempre de forma lúdica) por ver quién sabía más sobre series. Sintonías, preguntas sobre premios, series actuales, ficciones de los años 80... pero sobre todo un ambiente excelente, un público entregado y una actividad inolvidable.



La noche finalizó con algunos acudiendo a los visionados de 'American Horror Story' (FOX), '666 Park Avenue' (Calle 13) o 'The Walking Dead' (FOX y La Sexta). Aunque también hubo gran éxito de convocatoria para las comedias 'The Big Bang Theory' (TNT y Neox), 'Modern Family' y 'Cómo conocí a vuestra madre' (FOX y Neox).



Otros acudimos a un interesante debate sobre la televisión conectada, la nueva forma de ver televisión a través de las redes sociales. Un cambio irreversible en el que muchos nos sentimos reconocidos y a al que otros se están sumando cada vez con más frecuencia.



El IV Festival de Series ha vuelto a demostrar que el interés por la ficción es creciente e imparable. Un nivel de visionados muy alto, talleres interesantes y sobre todo un punto en común, la pasión por las series, las buenas series, las grandes series. ¡Hasta la próxima edición!