'Fenómenos': la comedia en la que todos los personajes te harán reír

'Fenómenos' tiene lugar en un programa radiofónico del mismo nombre en el que se narran sucesos y casos paranormales. Y los protagonistas de la serie son los integrantes de este particular magacín radiofónico.



La nueva serie de Antena 3 tiene un sentido del humor disparatado, con personajes excéntricos, exagerados y que no tienen pelos en la lengua. Además 'Fenómenos' está repleto de alusiones a la actualidad política, económica y social de nuestro país, con menciones explícitas a políticos, presentadores o actores conocidos. Se trata de un tipo de humor que escasea en la televisión nacional, al menos en el ámbito de la ficción, y su inclusión supone un guiño a la vida diaria de los espectadores.



Si 'Fenómenos' tiene algo a su favor es el casting, todo un acierto. Julián López está magnífico en su papel de Benito Villar, un peculiar periodista que hace la pelota continuamente y del que todos se ríen. El actor, conocido por su participación en 'Muchachada Nui', se maneja en la comedia como pez en el agua y es inevitable reírte con él desde el principio del capítulo hasta el final.



También destaca el cambio de registro de Ana Polovorosa, que interpreta a Claudia de los Arcos, recepcionista de la emisora pero sobre todo, pija sin remedio. Otro gran cambio es el de Luis Fernández, en el papel de Willy, que se pasa a la comedia tras su paso por 'Los Protegidos'.



Una de las mayores sorpresas ha sido ver Pepa Charro (La Terremoto de Alcorcón) en el papel de Anaís López, lesbiana y ordinaria a partes iguales. El humor más ordinario y soez, pero hilarante, sale de su boca. Con frases del tipo "amigo o no amigo, primero que te coman bien el higo" sobran las palabras.



Y como broche de lujo el espectador tiene la oportunidad de ver a Chus Lampreave, un mito viviente, en una serie de televisión (su último papel para la pequeña pantalla fue en 1998). La actriz interpreta a la abuela de Benito, pero ojo, no es una abuela común sino una que habla de la prima de riesgo y que utiliza el ordenador para conectarse con su nieto. Solo con sus gestos ya consigue que te rías.



Está claro que 'Fenómenos' es una serie de actores, donde todos los personajes tienen algo que aportar. Una comedia con un sentido del humor para todos los públicos pero que es más atrevido y perspicaz del que estamos acostumbrados a ver en televisión. Es difícil saber si el próximo martes tendrá éxito de audiencia pero tiene muchas papeletas para que enganche a la primera y se convierta en una de las series del año.



NOTA: Como curiosidad aquí podéis escuchar la participación de Benito en el programa 'Levántate y Cárdenas' de Europa FM a las 9:30 horas de la mañana.