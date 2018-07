Dan Harmon confirma su vuelta a ‘Community’ en la quinta (¿y última?) temporada

Dan Harmon utilizó su cuenta personal de Twitter, en la que tiene casi 200.000 seguidores, para responder a un fan que preguntaba por su supuesta vuelta a 'Community'. "Sí, sí, sí. Vuelvo, vuelvo, vuelvo. Agradéceselo a Joel McHale”. El polémico guionista confirmaba a través de 140 caracteres que volvía a la serie en la que estuvo tres temporadas. Además, todo parece indicar que Joel McHale (Jeff Winger en la serie) ha sido el intermediario.



A la vista de todos salta que la cuarta temporada de 'Community' ha sido muy irregular, alejada de las tres anteriores y, aunque con buenos capítulos, ha perdido parte del sello distintivo que tenía y que nos sedujo a tantos desde el primer episodio. La cuarta temporada se ha abordado desde un prisma mucho más convencional y se ha rebajado el nivel de extravagancia y de locura que caracteriza, o caracterizaba, a 'Community'. No obstante, la recta final nos ha dejado un buen sabor de boca. O al menos mejor que el que esperábamos.



La marcha de Harmon primero y el anuncio de que Chevy Chase no estará en la quinta temporada (algo que importó a muy pocos fan) no ayudaba al futuro de la serie. Inesperadamente, NBC decidió renovarla en los upfronts por una quinta temporada (a pesar de la que audiencia seguía en picado y marcando mínimo histórico cada semana). Pero si algo tiene 'Community' que posean muy pocas series es un grupo de fans que no se rinde jamás.



¿Qué supondrá la vuelta de Harmon? ¿Es posible recuperar el espíritu original de 'Community'? ¿Volverá la etapa de oro de la comedia si es que alguna vez la tuvo? Son preguntas que se responderán en los próximos meses, sobre todo cuando 'Community' estrene la quinta temporada y emita su capítulo navideño en pleno abril. Así es 'Community', así nos gusta.