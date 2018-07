Las cinco razones que hacen de 'Downton Abbey' mucho más que una serie

1. Las multitramas cruzadas. Si de algo puede presumir 'Downton Abbey' es de tener un complejo mapa de tramas perfectamente diseñado. Lejos del habitual "todos con todos" muy propio de los culebrones, la serie británica apuesta por una versión más madura de las relaciones amorosas y emocionales entre los distintos personajes. Tramas que se van desgranando poco a poco en los primeros capítulos y que preparan su apogeo para el final de temporada. Anna y Bates o Lady Mary y Matthew son los mejores ejemplos.



2. Maggie Smith, digna de spin-off. Se ha llevado el Emmy a mejor actriz secundaria de miniserie y ha estado nominada en la misma categoría en los Globos de Oro. Pero más allá de los premios, Maggie Smith se merece que los espectadores se levanten de sus asientos y aplaudan la mejor interpretación de la serie. Su papel de Condesa Viuda, repleta de ironía y comentarios satíricos, son la mejor muestra del peculiar sentido del humor de 'Downton Abbey' que tiene en Smith su mayor exponente. No han sido pocos los blogs que han insinuado que la Condesa Viuda merece tener su propia serie a modo de spin-off. Es complicado que esta supuesta serie vea la luz, pero desde luego la actriz estaría a la altura.



3. Capítulo especial de navidad. Esta noche podremos ver en Antena 3 el especial de Navidad de la serie, que se emitió el pasado 25 de diciembre en Reino Unido. No sólo está ambientado en las fiestas navideñas, sino que cierra algunas tramas de la temporada y supone todo un guiño a los inicios de la serie. El juicio de Bates por el asesinato de su esposa o la tensa relación de Lady Mary con su prometido son dos de los platos fuertes del capítulo, que supone el broche de oro a una temporada excelente.



4. El futuro de la serie en la gran pantalla. Mucho se ha especulado sobre el salto de la serie al cine. Lo cierto es que 'Downton Abbey' tiene poso suficiente, tanto en personajes como en historia, para llevar la serie hasta las pantallas de cine. Hay muchos antecedentes anteriores, aunque es menos típico en Europa y más común en las series americanas. Si consiguen darle el mismo brillo que a la serie la película podría ser todo una delicia para los espectadores.



5. Retorno del género de época. 'Downton Abbey' ha rescatado el género de época en la televisión y ha conseguido un efecto rebote, poniendo de moda las series de época para la pequeña pantalla. Su gran ambientación, el vestuario y la realización de la serie han creado una imagen de marca que ha recorrido medio mundo. Hacía mucho tiempo que no veíamos una serie tan cuidada y tan elegante a nivel audiovisual.