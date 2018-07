Número de Serie

Dos hermanos, Alex y Carol, deciden irse a vivir a Berlín. Él se ha quedado en paro con una hipoteca recién firmada, mientras que ella ha roto con su novia y decide dejarlo todo. Un punto de partida que traslada la historia a Berlín, retratada por primera vez en una serie de televisión nacional. Se agradece, y además crea un elemento diferenciador, que la serie venga acompañada con planos exteriores de una ciudad tan plagada de rincones por descubrir.



Hacía tiempo que no se estrenaba una comedia que recogiese, o que lo intentase al menos, el pulso sociológico de un país a través de situaciones de humor, con referencias claramente contemporáneas, donde desde ‘Juego de Tronos’ hasta los estereotipos y diferencias de españoles y alemanes se unen en una comedia en la que los secundarios tienen un peso importante.



Una comedia son sus actores, su capacidad para hacer reír y sobre todo para acercarse a los espectadores con una historia en la que se puedan reconocer. Antonio Velázquez, al que nunca habíamos visto en un papel cómico protagonista, se defiende realmente bien llevando gran parte del peso de la historia. La otra gran parte cae sobre los hombros de Belén Cuesta, una actriz con amplia trayectoria televisiva que llamó claramente nuestra atención cuando participó brevemente en ‘Vis a Vis’; la intérprete sabe llenar de gracia los diálogos de forma natural.



No están solos. Grandes secundarios como Manuel Burque (nominado al Goya 2016 a Mejor Actor Revelación), Fele Martínez (‘Gran Hotel’) e incluso grandes nombres como Terele Pávez, completan el mosaico de españoles afincados en una ciudad tan diferente a ellos como Berlín.



Estas diferencias junto con el inevitable choque cultural constituyen el detonante de todas las situaciones en las que se desenvuelven los personajes. Además, y por diferentes casualidades, todos los personajes españoles, separados al principio, empiezan a formar parte de una comunidad en el extranjero, creando vínculos entre ellos y formando así una comunidad de exiliados en Berlín.



Diferente a la película, ‘Buscando el Norte’ no sólo refleja la realidad de los emigrantes nacionales sino que nos obliga a mirarnos en el espejo, a aceptar muchas de nuestras costumbres y defectos y a saber reírnos de nosotros mismos, algo que, por otro lado, nunca viene mal.